Vincoli cimiteriali, Forza Italia Cuneo: “Lavoro di squadra e ascolto del territorio per una legge concreta e utile ai Comuni”

Ancora sulla questione di vincoli cimiteriali riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissimo Direttore,

a titolo personale, e in nome e per conto dei componenti del Dipartimento Casa di Forza Italia Cuneo e del Dipartimento Casa di Forza Italia - Regione Piemonte, vorrei sottolineare come, il lavoro di squadra fatto dalla politica, se prodotto in modo concreto e pragmatico può portare a dei risultati importanti ed utili per i Cittadini.

Nel mese di Settembre 2025 avevo segnalato come l’Assessorato all’ Urbanistica della Regione Piemonte, rappresentato in particolare dall’Assessore Marco Gallo, aveva provveduto a produrre una modifica della normativa sulle distanze minime delle costruzioni dai cimiteri.

La Giunta della Regione Piemonte ha avanzato una proposta di legge, votata dal Consiglio Regionale e poi trasmessa ai Parlamentari piemontesi. La suddetta legge è nata dall’ascolto del territorio, nello specifico dei piccoli Comuni e dei Comuni Montani.

Le istanze formulate sono state trasmesse anche al Sottoscritto ed ai componenti del nostro dipartimento. Noi, per quanto di nostra competenza, ci siamo fatti promotori favorevoli per la redazione del suddetto provvedimento.

Il dispositivo di legge consente di sbloccare alcuni ambiti dei piani regolatori ed è atto a recuperare diverse aree edificabili, le quali hanno contribuito, nel tempo, al sostentamento dei bilanci comunali poiché soggette ad I.M.U., ma fino ad oggi non utilizzabili. Contestualmente, auspico che la suddetta norma preveda, per gli immobili realizzati nei 200 metri della fascia cimiteriale, in forza di relativa concessione edilizia, nel caso di compravendite che necessitino di specifica relazione di perizia, la possibilità di attestare con certezza la regolare presenza dell'immobile in quanto legittimamente autorizzato, senza creare possibili incertezze o fraintendimenti.

L’argomento, perché di massima rilevanza, è stato oggetto di discussione tra il Dipartimento Casa di Forza Italia Regione Piemonte – Provincia di Cuneo, i diversi uffici tecnici comunali ed i vari ordini professionali, poiché sia i Collegi dei Geometri, che l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti hanno collaborato in modo fattivo nelle considerazioni fondamentali che sostengono il provvedimento appena approvato.

Pertanto, vorrei esternare un ringraziamento all’Assessore Regionale Marco Gallo ed ai Suoi Uffici con cui mi sono confrontato spesso perché hanno recepito e condiviso quanto discusso, vista la rilevanza della tematica che riguarda i nostri territori e le nostre realtà.

Un ringraziamento lo rivolgo all’intera Giunta Regionale, in modo particolare al Presidente Alberto Cirio che ha compreso perfettamente l’importanza del dispositivo di legge.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche l’intero gruppo consiliare di Forza Italia, che ha approvato in Consiglio Regionale la norma sopra descritta. In questo caso, ringrazio il Capogruppo Paolo Ruzzola ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia con cui mi sono sentito con frequenza.

Infine, ma non per questo perché meno importanti, rivolgo un particolare ringraziamento al Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio che ha introdotto la norma all’interno della Legge di Bilancio, al Senatore di Forza Italia Roberto Rosso, Responsabile Nazionale del Dipartimento Casa che si è fatto parte attiva per l’approvazione al Senato ed all’Onorevole Enrico Costa che ne ha seguito l’iter alla Camera dei Deputati.

A titolo personale e dell’intero Dipartimento Casa auspico un augurio: che la politica adotti questo metodo anche per l’approvazione dei prossimi dispositivi di legge e cioè che si ascoltino i territori e gli addetti ai lavori.

Il Piemonte, oggi, ha dimostrato di incidere molto sul panorama nazionale, riuscendo addirittura a modificare un testo di legge del 1934. Questa è una vittoria importante, conseguita perché l’intera coalizione di centrodestra ha fatto squadra ed ha ascoltato i territori e gli operatori del settore.

Geom. Gianpiero Caramello, responsabile regionale dipartimento casa di Forza Italia