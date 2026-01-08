Al via il LàBoves con Marco Malinki

Prende il via martedì 13 gennaio il LàBoves dedicato ai Social Skills comunicare come un pro con Marco Malinki. Il laboratorio si svolgerà tutti i martedì fino alla fine di febbraio (dalle 17 alle 18.30) e si terrà anche un’uscita extra che verrà concordata con il gruppo di lavoro.

Si tratta di un corso di 5 appuntamenti in cui ragazzi e ragazze di medie e superiori (dai 12 anni in sù) potranno imparare l'A-B-C della comunicazione social: gestire un piano editoriale, creare un identità riconoscibile, utilizzare in maniera differente i diversi contenuti, gestire i commenti e tanto altro. L'obiettivo finale del progetto sarà di aprire una pagina social di LàBoves, gestita direttamente da una piccola redazione di giovani (coordinati poi ovviamente dalle educatrici di progetto).

Un laboratorio gratuito per stare al passo con i tempi. Iscrizioni entro lunedì 12 gennaio direttamente presso la Biblioteca del Ricetto in via Marconi n. 1, oppure chiamando il 327 9268399 – Alessia.



