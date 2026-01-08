Alba Cheer: ultimo giorno per l'asta delle foto di Emanuele Baracco

Oggi è l’ultimo giorno per partecipare all’asta fotografica “10 Years of Alba Cheer” e aggiudicarsi uno dei 28 scatti unici di Emanuele Baracco che raccontano dieci anni di storia dei Titans.

Le fotografie racchiudono attimi che definiscono l’identità di Alba Cheer: unione, tensione, energia, crescita. Immagini che vanno oltre la gara e fissano ciò che spesso resta invisibile: il lavoro quotidiano, la fiducia reciproca, l’intensità di un percorso costruito nel tempo.

Gli scatti, presentati lo scorso dicembre durante il Next Up Now – Alba Cheer International Festival, sono oggi disponibili solo attraverso l’asta online. Con la chiusura di oggi, si conclude anche questa possibilità di portare con sé un frammento di quel racconto.

Per volontà dell’autore, il ricavato dell’asta sarà interamente destinato a sostenere le trasferte dei team Titans, estendendo il valore delle immagini oltre il loro significato artistico.

La stagione Next Up Now segna il passaggio dai primi dieci anni al futuro che attende Alba Cheer. Questa asta ne rappresenta uno degli ultimi segni tangibili.

Le offerte sono aperte fino a oggi.

Le fotografie sono consultabili e acquistabili qui:

https://www.ebay.it/sch/i.html?item=168041421086&_ssn=baraccoemanuele&_sop=1

Un ultimo giorno per scegliere un’immagine che racconta una storia e continuare a farla vivere.