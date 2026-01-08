Entracque: cresce l'attesa per i campionati italiani di biathlon ad aria compressa

C'è fermento e condizioni di innevamento delle piste eccezionali ad Entracque.

La località della Valle Gesso, culla della Valanga Arancio, dal 30 gennaio al 1° febbraio sarà la capitale del biathlon giovanile ospitando i prossimi campionati italiani di aria compressa.

Alle competizioni sono attesi oltre 300 atleti che si sfideranno per aggiudicarsi i titoli italiani sprint e inseguimento. Sarà uno spettacolo da non perdere e una grande occasione per promuovere il comprensorio sciistico e il territorio del Parco che all'evento sportivo ha concesso il proprio patrocinio.

La manifestazione prenderà il via venerdì 30 gennaio con una mattinata dedicata agli allenamenti ufficiali, essenziali per permettere ai partecipanti di testare il poligono e i percorsi di gara. Nel pomeriggio si terrà la riunione tecnica dei capisquadra per definire i dettagli organizzativi prima dell'inizio delle competizioni vere e proprie.

Sabato 31 gennaio la scena sarà dominata dalle gare sprint, previste nella fascia oraria mattutina. Dopo le fatiche sulla neve, il pomeriggio sarà dedicato alle celebrazioni ufficiali con la sfilata degli atleti e le premiazioni dei primi titoli assegnati. La giornata si concluderà con un momento di raccoglimento comunitario durante la Santa Messa dedicata agli sportivi.

Il sipario sull'evento calerà domenica 1° febbraio con le avvincenti gare a inseguimento, che decreteranno i campioni nazionali definitivi.

Al termine delle prove, la cerimonia di chiusura si svolgerà direttamente sul campo di gara per celebrare i vincitori in un clima di festa e condivisione sportiva.