Il Cuneo Volley può contare sulla professionalità del Gruppo Vendocasa

Nuova collaborazione per il Cuneo Volley, che può contare sulla professionalità del Gruppo Vendocasa, in particolare sulle Agenzie della provincia di Cuneo, come le quattro presenti in Cuneo appunto, Borgo San Dalmazzo, Limone Piemonte, Boves, Caraglio, Busca, Centallo, Fossano, Savigliano e Saluzzo, importanti realtà cuneesi nel settore immobiliare.

"Come nello sport, anche nel lavoro quotidiano il gioco di squadra è l’elemento che fa la differenza. È proprio partendo da questo principio che il Gruppo Immobiliare Vendocasa ha scelto di supportare come sponsor la società del Cuneo Volley, una realtà con cui condividiamo gli stessi valori: collaborazione, impegno, rispetto dei ruoli e orientamento al risultato. Essere oggi il primo gruppo immobiliare per numero di agenzie sul territorio della provincia di Cuneo non rappresenta per noi un semplice dato numerico, ma il risultato concreto di una visione chiara e coerente portata avanti negli anni. Una crescita costruita credendo fortemente nella capillarità delle agenzie, perché una presenza diffusa e radicata sul territorio significa conoscere a fondo ogni mercato locale e offrire ai proprietari che ci affidano la vendita delle loro case un servizio più efficace, mirato e performante. Un altro pilastro fondamentale del nostro gruppo è la formazione dei giovani. Investire sulle persone e accompagnarle in un percorso strutturato di crescita professionale e di carriera significa costruire il futuro di Vendocasa. Crediamo che il successo duraturo passi dalla competenza, dalla preparazione e dalla motivazione di chi opera ogni giorno nelle nostre agenzie. Tutto questo è possibile grazie ai valori condivisi del gruppo, che guidano ogni scelta e ogni progetto. Proprio come in una squadra sportiva, la forza di Vendocasa risiede nella capacità di lavorare insieme, di sostenersi e di condividere obiettivi comuni, per continuare a crescere e a rappresentare un punto di riferimento nel mercato immobiliare della provincia di Cuneo" - Luca Casale, Presidente del Gruppo Vendocasa.

La preparazione e la competenza sono le basi della consulenza del Gruppo Vendocasa e del rapporto con i clienti. Per guadagnare la vostra fiducia vi offrono sempre la massima professionalità. Sono giovani, ma soprattutto credono nei giovani e investono nella loro crescita.

Apprezzano l’entusiasmo, l’iniziativa e la curiosità.

Cercano di creare un mix unendo l’esperienza di alcuni con le conoscenze di altri appena acquisite: quello che solo i giovani possono portare. E sicuramente sono coraggiosi perché affrontano le sfide di petto, mettendosi alla prova senza rinunciare o arrendersi. Un’indole “ardita” che li contraddistingue per lavorare in prima linea senza mai nascondersi.