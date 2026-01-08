VOLLEY B1F / Vacanze finite per il Mondovì, sabato arriva il CUS Torino

Al termine delle tre settimane di pausa per le festività natalizie torna in campo la Serie B1 femminile di pallavolo per la 12ª giornata del girone di andata.

Il Mondovì Volley apre il suo 2026 di fronte al pubblico amico del Palamanera, ospitando la formazione del CUS Torino, attuale settima forza del Girone A con 15 punti.

La stagione delle universitarie è finora da considerarsi positiva, con le ragazze di coach Perrotta abili a costruirsi immediatamente un margine sulla zona salvezza e a stabilirsi in una solida metà classifica, al riparo dalle zone più insidiose della stessa. Le universitarie si sono scontrate con il “Puma” in diverse occasioni in categorie superiori, ma più recentemente nell’ultimo allenamento congiunto prima dell’avvio del campionato, uscendo sconfitte 3-2. In casa monregalese non si è di fatto mai smesso di lavorare (al netto di alcuni giorni di riposo) in vista del nuovo anno, che vedrà la squadra chiudere il girone di andata nel prossimo fine settimana e poi tuffarsi nel ritorno dopo altre due settimane di stop.

A presentare la sfida di sabato sera è la schiacciatrice Elisa Bole, uno dei punti di forza dell’attacco di coach Basso: “La sfida di sabato sera rappresenterà un appuntamento importante per il prosieguo del nostro cammino in campionato e assume un'importanza fondamentale in ottica classifica. Ci troviamo di fronte a un avversario estremamente insidioso, una squadra che non possiamo e non dobbiamo assolutamente sottovalutare, dotata di qualità tecniche e tattiche di assoluto rilievo. Queste settimane di pausa dal campionato ci hanno offerto un'opportunità preziosa: abbiamo avuto modo di concentrarci maggiormente su noi stesse, perfezionando gli automatismi di squadra e affinando i dettagli del nostro sistema di gioco. Il lavoro svolto in palestra è stato intenso e mirato. Il nostro approccio sarà improntato alla massima concentrazione, continuando a lavorare sodo in palestra ogni giorno e mantenendo ben chiari davanti a noi gli obiettivi che ci siamo prefissate. Scendiamo in campo consapevoli delle nostre potenzialità e determinate a dare il massimo per conquistare un risultato di spessore.”

È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita. Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità.

La serata avrà avvio alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv, con registrazione necessaria. La partita prevederà inoltre l’ingresso gratuito per tutti i donatori di sangue FIDAS Monregalese, nel solco di una collaborazione ormai consolidata. Sarà sufficiente presentare alle casse la tessera del donatore, per ricevere il biglietto di ingresso.