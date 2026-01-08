La Granfondo del Tour de France arriva a Entracque e Mondovì

Si era chiusa con oltre duemila partecipanti la prima edizione della Granfondo Alpi del Mare a Mondovì, lo scorso settembre.

Molto più che una gara ciclistica, infatti l'evento aveva proposto diverse attività collaterali per coinvolgere gli sportivi, ma anche bambini e famiglie con music run, area expo, street food, concerti e dj set.

Un doppio percorso poi ha puntato alla promozione del Monregalese all’insegna dello sport e del turismo con due percorsi: la Granfondo e la Cicloturistica, grazie al coinvolgimento attivo delle istituzioni, delle imprese e della comunità locale.

Quest'anno l'evento punta a crescere ancora di più ospitando uno dei due eventi della Granfondo dell'Étape del Tour de France che porta in Piemonte due appuntamenti: uno il 31 maggio a Entracque e un secondo il 20 settembre a Mondovì.

La notizia è stata annunciata nelle scorse ore con alcuni post sui social.

"Due appuntamenti imperdibili per tutti i ciclisti - dicono sul sito gli organizzatori -: l’atmosfera unica del Tour de France, una Granfondo super competitiva e sicura, e una vera festa per i cicloturisti".

