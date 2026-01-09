"Grazie al reparto di Urologia del Santa Croce di Cuneo per l'umanità dimostrata"

"Sono un paziente della Provincia di Cuneo, vorrei ringraziare la magnifica equipe medica e infermieristica del reparto di Urologia del Santa Croce di Cuneo per l'umanità, disponibilità e professionalità che hanno avuto nei miei confronti.

Voglio testimoniare con la presente che il reparto di Urologia, ben diretto dal Primario dottor Ivano Morra, rappresenta certamente un esempio nella sanità, non solo Piemontese.

Medici, infermieri e Oss dimostrano ogni giorno dedizione straordinaria, accompagnando ogni passo con cura e rispetto: grazie per la pazienza, la disponibilità costante e la serietà che trasmettete nelle situazioni più difficili. Il vostro lavoro è prezioso e lascia un segno profondo a chi ha la fortuna di incontrarvi.

Un grazie al Primario dottor Morra per il suo impegno, la grande preparazione professionale, oltre che per la gentilezza e la cordialità, ma soprattutto per l'esempio di umanità dimostratami.

Egregio Primario, la prego di estendere un sentito ringraziamento a tutto il reparto di Urologia da lei ben gestito e diretto, ai dottori e alle dottoresse, alla caposala Ramona Parola, agli infermieri e agli Oss, per la loro grande professionalità, la dedizione e l'amore che dedicano ogni giorno ai pazienti, con un sorriso e una buona parola per tutti. E questo non è poco nei momenti di sconforto, tristezza e sofferenza.

Vorrei esprimere la mia gratitudine a Riboldi, assessore regionale della Sanità, e al Primario dottor Morra per il reparto di Urologia, con l'augurio di poter continuare ad operare con le più grandi soddisfazioni nell'ambito di un Sistema Regionale di cui ho potuto constatare tutta l'efficienza.

Egregio assessore Riboldi, a lei i più cordiali saluti e la ringrazio per questa struttura di Cuneo, un'eccellenza di cui bisogna essere fieri e orgogliosi.

Con stima e gratitudine,

Lettera firmata"