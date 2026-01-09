A Lagnasco l’ultimo saluto a Sandro Martini, per tutti “Il tabachin”

Tanti lagnaschesi frequentavano puntualmente la sua tabaccheria, un luogo di riferimento per i lagnaschesi dove trovavano Sandro Martini per tutti ‘il tabachin’, mancato ieri giovedì 8 gennaio all’età di 82 anni.

Nella tabaccheria Sandro rivendeva anche i giornali e gli oggetti di cartolibreria.

Lo ricorda il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo: “Sandro ‘il tabachin’ è stato per anni un punto di riferimento importante per il nostro paese. Insieme alla moglie Miriam ha gestito per più di 30 anni, con dedizione, il negozio di Piazza Umberto I, un luogo che non era solo commercio, ma incontro, abitudine quotidiana, presenza rassicurante. Oggi quel negozio è ancora lì, portato avanti da Manuela Alladio, a testimonianza di una continuità che parla anche di lui.

Sandro – continua il primo cittadino - era una persona riservata, di poche parole, ma profondamente presente. Uno di quelli che non hanno bisogno di parlare molto, perché con uno sguardo sapevano dire tutto. La sua era una presenza discreta ma costante, che nel tempo è diventata parte della vita del paese.

Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia di Lagnasco, un volto familiare che resterà nella memoria di tutti noi lagnaschesi.

A nome mio - conclude Dalmazzo – dell’amministrazione comunale, assieme a tutti i lagnaschesi, ci stringiamo con affetto e partecipazione al dolore della moglie Miriam e dei figli Emil ed Elisa, condividendo il loro lutto e il ricordo di una persona che ha lasciato un segno silenzioso ma profondo”.

Lascia: la moglie Miriam, i figli Emil e Elisa con Guido, l'adorata nipote Celeste, le sorelle Rosalia e Ernesta con le rispettive famiglie, i nipoti, amici e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato nella Parrocchia di Lagnasco, questa sera, venerdì 9 gennaio alle 18,30.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie di Lagnasco, domani, sabato 10 gennaio alle 10.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Lagnasco.