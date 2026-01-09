 / Attualità

Attualità | 09 gennaio 2026, 15:23

Allerta truffe agli anziani: l’appello del Comune di Grinzane Cavour

Segnalazioni di tentativi di raggiro con richieste di denaro e falsi appartenenti alle forze dell’ordine. L’invito è a non aprire e a chiedere subito aiuto

Il Comune di Grinzane Cavour lancia un avviso alla cittadinanza dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa ai danni delle persone anziane, messi in atto attraverso telefonate o presentazioni porta a porta da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o per incaricati di enti pubblici.

L’amministrazione invita alla massima prudenza. In particolare, si raccomanda di non aprire la porta e di non rispondere al telefono a sconosciuti senza aver prima verificato con certezza la loro identità. In caso di sospetto, è fondamentale non agire d’impulso, mantenere la calma e chiedere immediatamente aiuto.

Il Comune suggerisce di contattare familiari, vicini di casa o negozianti di fiducia, anche solo per effettuare una telefonata di riscontro e chiarire eventuali dubbi. Un gesto semplice che può evitare conseguenze gravi.

Per qualsiasi necessità o segnalazione, è possibile contattare direttamente il Comune di Grinzane Cavour al numero 0173 262016.

L’invito è a diffondere l’informazione, soprattutto tra le persone più fragili, perché la prevenzione resta lo strumento più efficace contro questo tipo di raggiri.

redazione

