Allerta truffe agli anziani: l’appello del Comune di Grinzane Cavour

Il Comune di Grinzane Cavour lancia un avviso alla cittadinanza dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa ai danni delle persone anziane, messi in atto attraverso telefonate o presentazioni porta a porta da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o per incaricati di enti pubblici.

L’amministrazione invita alla massima prudenza. In particolare, si raccomanda di non aprire la porta e di non rispondere al telefono a sconosciuti senza aver prima verificato con certezza la loro identità. In caso di sospetto, è fondamentale non agire d’impulso, mantenere la calma e chiedere immediatamente aiuto.

Il Comune suggerisce di contattare familiari, vicini di casa o negozianti di fiducia, anche solo per effettuare una telefonata di riscontro e chiarire eventuali dubbi. Un gesto semplice che può evitare conseguenze gravi.

Per qualsiasi necessità o segnalazione, è possibile contattare direttamente il Comune di Grinzane Cavour al numero 0173 262016.

L’invito è a diffondere l’informazione, soprattutto tra le persone più fragili, perché la prevenzione resta lo strumento più efficace contro questo tipo di raggiri.