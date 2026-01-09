Cuneo: domani il presidio di solidarietà per il Venezuela

Sabato 10 gennaio alle ore 16 si terrà in via Roma, davanti alla Prefettura di Cuneo, un presidio di solidarietà al Venezuela organizzato da Potere al Popolo. L'iniziativa è stata convocata a livello nazionale dal movimento in risposta alla recente situazione venezuelana e alle tensioni con gli Stati Uniti.

Si tratta del secondo appuntamento dopo il presidio del 5 gennaio scorso, che aveva visto la partecipazione di Potere al Popolo insieme ad altri gruppi sociali e politici del territorio cuneese.

"Riteniamo fondamentale la costruzione di presidi come quello del 5 gennaio e quello di sabato – spiegano gli organizzatori – perché difendere la rivoluzione bolivariana significa difendere un'esperienza reale di società alternativa allo sfruttamento e alla guerra del capitalismo occidentale".

Secondo Potere al Popolo, "diventa sempre più evidente come le potenze a guida NATO non abbiano alcun rispetto del diritto internazionale e dell'autodeterminazione dei popoli", sottolineando la necessità di "immaginare e organizzarsi per costruire un mondo nuovo, al di fuori delle politiche imperialiste occidentali".