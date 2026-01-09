 / Attualità

LUTTO / Farigliano piange Giovanni Ferrero, per 40 anni voce e anima della corale "Gat Ross"

Si è spento a 86 anni il presidente storico del coro: "Una voce unica e inconfondibile, ora canterai nel coro degli angeli". Funerali sabato 10 gennaio alle 14.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista

La foto del post Instagram della corale "Gat Ross", in ricordo di Giovanni Ferrero, loro presidente scomparso

Farigliano ha perso una delle sue voci più amate: si è spento ieri, giovedì 8 gennaio, all'età di 86 anni Giovanni Ferrero, presidente storico della corale "Gat Ross", alla quale ha dedicato quarant'anni della sua vita con passione e dedizione.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla stessa corale attraverso un commovente messaggio sulla pagina Instagram: "È mancato Giovanni. Per 40 anni voce, anima e presidente del nostro coro. Una voce unica, pulita, forte, inconfondibile. Tanti concerti insieme ai tuoi amati Gat Ross, con l'immancabile corpetto rosso. Sei stato la nostra forza e la nostra colonna portante. Ora canterai nel coro degli angeli. Buon viaggio, amico nostro".

Parole che testimoniano l'immenso vuoto lasciato da un uomo che ha fatto della musica corale e dell'amicizia i pilastri della sua vita, dopo una lunga carriera dedicata al lavoro e alla famiglia.

Giovanni Ferrero lascia il figlio Lino, la figlia Marina con il marito Giuseppe, gli affezionati nipoti Mattia con Cristina, Stefania e Michela, oltre a cognati, cognate, nipoti, cugini, amici e parenti tutti.

I funerali, con partenza dall'abitazione in via Cavour 6, si terranno sabato 10 gennaio alle ore 14.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Farigliano, dove Giovanni sarà accolto nel cimitero locale. La veglia di preghiera è prevista venerdì 9 gennaio alle ore 20 nella stessa parrocchia.

La famiglia, in segno di rispetto per la memoria di Giovanni, chiede di non inviare fiori ma di destinare eventuali offerte a opere di bene. La santa messa di settima sarà celebrata domenica 18 gennaio alle ore 9.30, mentre la trigesima domenica 8 febbraio alle ore 9.30, entrambe nella parrocchia di Farigliano.

Daria Abashkina

