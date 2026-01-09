LUTTO / Farigliano piange Giovanni Ferrero, per 40 anni voce e anima della corale "Gat Ross"

Farigliano ha perso una delle sue voci più amate: si è spento ieri, giovedì 8 gennaio, all'età di 86 anni Giovanni Ferrero, presidente storico della corale "Gat Ross", alla quale ha dedicato quarant'anni della sua vita con passione e dedizione.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla stessa corale attraverso un commovente messaggio sulla pagina Instagram: "È mancato Giovanni. Per 40 anni voce, anima e presidente del nostro coro. Una voce unica, pulita, forte, inconfondibile. Tanti concerti insieme ai tuoi amati Gat Ross, con l'immancabile corpetto rosso. Sei stato la nostra forza e la nostra colonna portante. Ora canterai nel coro degli angeli. Buon viaggio, amico nostro".

Parole che testimoniano l'immenso vuoto lasciato da un uomo che ha fatto della musica corale e dell'amicizia i pilastri della sua vita, dopo una lunga carriera dedicata al lavoro e alla famiglia.

Giovanni Ferrero lascia il figlio Lino, la figlia Marina con il marito Giuseppe, gli affezionati nipoti Mattia con Cristina, Stefania e Michela, oltre a cognati, cognate, nipoti, cugini, amici e parenti tutti.

I funerali, con partenza dall'abitazione in via Cavour 6, si terranno sabato 10 gennaio alle ore 14.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Farigliano, dove Giovanni sarà accolto nel cimitero locale. La veglia di preghiera è prevista venerdì 9 gennaio alle ore 20 nella stessa parrocchia.

La famiglia, in segno di rispetto per la memoria di Giovanni, chiede di non inviare fiori ma di destinare eventuali offerte a opere di bene. La santa messa di settima sarà celebrata domenica 18 gennaio alle ore 9.30, mentre la trigesima domenica 8 febbraio alle ore 9.30, entrambe nella parrocchia di Farigliano.