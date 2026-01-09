"MasterChef a Bra una grande occasione di promozione per la città, i suoi talenti, il territorio e le sue eccellenze gastronomiche"

La puntata di MasterChef Italia andata in onda ieri, giovedì 8 gennaio, su Sky Uno e in streaming su Now, ha portato sotto i riflettori nazionali la città di Bra, scelta come location della seconda prova in esterna della stagione. Un appuntamento di grande visibilità che ha saputo raccontare il territorio, la sua identità e la sua eccellenza gastronomica a milioni di telespettatori. Nel corso della prova in esterna, i 16 aspiranti chef si sono confrontati con una sfida ambientata nel cuore della città, valorizzando tradizione, qualità delle materie prime e spirito di squadra. Protagonista assoluta della prova è stata la famosissima Salsiccia di Bra, simbolo della cultura enogastronomica locale e ambasciatrice di un sapere artigianale riconosciuto ben oltre i confini piemontesi. Un’occasione importante di promozione e racconto del territorio, resa possibile grazie alla collaborazione tra Ascom Bra e l’amministrazione comunale, le realtà produttive locali e la produzione del programma.

«MasterChef Italia a Bra è stata una grande occasione di promozione per la Città, i suoi talenti, il territorio e le eccellenze gastronomiche che ci caratterizzano – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Siamo onorati che la produzione abbia scelto Bra per la seconda prova in esterna del seguitissimo format di Sky condotto dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, testimonianza della capacità attrattiva della nostra città e dell’enorme potenziale del patrimonio enogastronomico di questo territorio».

Soddisfazione anche da parte del mondo del commercio e delle attività produttive locali. «La presenza di MasterChef Italia a Bra è il frutto di una sinergia positiva tra il territorio e le realtà che lo rappresentano – evidenzia Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra –. Un progetto che ha permesso di raccontare, davanti a un pubblico vastissimo, la qualità, l’organizzazione e il saper fare della nostra città. Siamo particolarmente orgogliosi che il prodotto simbolo della prova in esterna sia stata la celebre e inimitabile Salsiccia di Bra, autentica espressione della nostra identità gastronomica, che ha saputo conquistare attenzione e curiosità a livello nazionale».

La puntata ha confermato Bra come luogo capace di coniugare tradizione, accoglienza e vocazione gastronomica, rafforzando il suo ruolo di riferimento nel panorama enogastronomico italiano.