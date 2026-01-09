È in corso un importante intervento dei Vigili del fuoco nel Comune di San Michele di Prazzo, in Alta Valle Maira, per un vasto incendio divampato all’interno di un’abitazione.
L’allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio. Sul luogo stanno intervenendo due squadre da Cuneo ed una squadra dal distaccamento di Dronero. Al momento non sappiamo se ci siano o meno persone coinvolte.
In Breve
venerdì 09 gennaio
giovedì 08 gennaio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Politica
Solidarietà
Cronaca | 09 gennaio 2026, 18:59
A fuoco un’abitazione: in corso un importante intervento dei Vigili del fuoco a San Michele di Prazzo
L’allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio: impegnate sul posto stanno intervenendo due squadre da Cuneo ed una squadra del distaccamento di Dronero
È in corso un importante intervento dei Vigili del fuoco nel Comune di San Michele di Prazzo, in Alta Valle Maira, per un vasto incendio divampato all’interno di un’abitazione.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?