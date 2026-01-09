A fuoco un’abitazione: in corso un importante intervento dei Vigili del fuoco a San Michele di Prazzo

È in corso un importante intervento dei Vigili del fuoco nel Comune di San Michele di Prazzo, in Alta Valle Maira, per un vasto incendio divampato all’interno di un’abitazione.



L’allarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio. Sul luogo stanno intervenendo due squadre da Cuneo ed una squadra dal distaccamento di Dronero. Al momento non sappiamo se ci siano o meno persone coinvolte.