Operazioni complesse ma fortunatamente nessuna persona coinvolta nell’incendio a San Michele di Prazzo

Fortunatamente ci è giunta conferma: non ci sono persone coinvolte nell’incendio divampato questo pomeriggio (9 gennaio) all’interno della un’abitazione a San Michele di Prazzo.



Le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del fuoco stanno proseguendo. Vi è molta difficoltà a raggiungere il luogo con mezzi pesanti ed il tutto risulta particolarmente complesso. Sul luogo, con Cuneo e Dronero, ora è anche impegnata una squadra dei Vigili del fuoco di Busca.



Ad aver preso fuoco è il tetto dell’abitazione. Inviata una bottescala da Cuneo, è stata fatta poi rientrare perché non riusciva a raggiunge l’abitazione. Da Dronero e Busca sono quindi partirti una botte ed un carro aria, mentre da Cuneo è stato inviato il rifornimento per autorespiratori. Si fa la spola con le botti. Sta iniziando a nevicare.

