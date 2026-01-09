MasterChef fa tappa a Bra: la salsiccia protagonista in piazza XX Settembre

Bra sotto i riflettori di MasterChef Italia 15. Nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 8 gennaio, la celebre trasmissione di Sky Uno ha fatto tappa nella città della Zizzola, trasformando piazza XX Settembre in una grande cucina a cielo aperto.

Per la prova in esterna, il cuore della città si è animato con le due brigate in gara, la rossa e la blu, impegnate a cucinare in postazioni allestite per l’occasione. Protagonista assoluta della sfida è stata la salsiccia di Bra, simbolo della tradizione gastronomica locale, che gli aspiranti chef hanno dovuto interpretare e valorizzare in tutte le sue declinazioni.

La puntata, registrata a Bra, ha voluto rendere omaggio a questa eccellenza piemontese coinvolgendo anche il territorio e i suoi protagonisti. A valutare i piatti sono stati infatti 30 macellai braidesi, chiamati a giudicare il lavoro delle brigate. Tra loro Domenico Scaglia, titolare della storica Macelleria di via Rambaudi, che ha illustrato ai concorrenti le fasi di preparazione della salsiccia, svelandone i segreti e partecipando alla valutazione finale.

I menu proposti hanno visto la brigata rossa presentare tajarin con ragù di salsiccia, mentre la squadra blu ha puntato su un carré di coniglio farcito con salsiccia. A conquistare i giudici è stato il ragù bianco sui tajarin della squadra rossa, che ha trionfato con un netto 23 a 7, aggiudicandosi la prova.

Una vetrina importante per Bra e per le sue tradizioni, che ancora una volta si confermano capaci di conquistare anche il grande pubblico televisivo.