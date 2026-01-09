Ice Arena di Limone Piemonte: il pattinaggio sul ghiaccio continua nel cuore dell’inverno

Con l’inverno ormai nel vivo, l’Ice Arena di Limone Piemonte continua ad accogliere appassionati e visitatori, confermandosi come uno dei punti di riferimento per il divertimento e lo svago invernale nel centro della località. Dopo il periodo delle festività, la pista di ghiaccio resta attiva e accessibile, offrendo un’occasione di intrattenimento ideale per residenti e turisti.

Un’esperienza che accompagna tutta la stagione invernale

Situata in pieno centro paese, a pochi passi dalle aree pedonali e dai principali luoghi di aggregazione, l’Ice Arena rappresenta una proposta stabile durante tutta la stagione invernale. Un luogo capace di unire sport leggero, socialità e atmosfera alpina, diventando una tappa naturale per chi soggiorna a Limone Piemonte.

Attività per tutte le età

La pista è pensata per un pubblico ampio e trasversale. Famiglie, bambini, giovani e adulti possono avvicinarsi al pattinaggio in sicurezza grazie a:

Pattini disponibili per adulti e bambini

Pinguini didattici per i più piccoli

per i più piccoli Area riscaldata per momenti di pausa

Un’offerta che rende l’esperienza adatta anche a chi non ha mai pattinato.

Orari ordinari – periodo invernale

Durante la stagione invernale, l’Ice Arena osserva i seguenti orari ordinari di apertura:

Feriali: 15:00 – 19:30

15:00 – 19:30 Prefestivi: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30

10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30 Festivi: 10:00 – 22:00

Orari che consentono di organizzare l’attività sia nel pomeriggio sia in fascia serale.

Un punto di ritrovo nel cuore di Limone Piemonte

Anche a metà stagione, l’Ice Arena continua a essere uno spazio di incontro e socialità, capace di animare le giornate invernali e di offrire un’alternativa dinamica alle attività tradizionali. Un luogo che accompagna l’inverno di Limone Piemonte fino alla sua conclusione.

Informazioni e contatti

Ice Arena – Limone Piemonte