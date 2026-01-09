Bra, domenica il grande giorno del “Viaggio della Fiamma Olimpica”: Anita Gastaldi tra i tedofori?

Barbero e Fogliato hanno commentato l'imminente passaggio della Fiamma Olimpica a Bra

Cresce l’attesa per l’evento che coinvolgerà la tappa numero 34 del “Viaggio della Fiamma Olimpica” in vista di “Milano – Cortina 2026” (i XXV Giochi olimpici invernali in partenza dal prossimo 6 febbraio), con già tutta la cittadinanza di Bra, appassionati, curiosi e rappresentanti di Giunta e Consiglio comunale pronti ad assistere al passaggio della fiaccola e dei loro 18 tedofori domenica 11 gennaio a partire dalle 8.30.

Gli amministratori braidesi attenderanno tutti i suoi cittadini in piazza Caduti per la Libertà, in zona municipio, all’angolo con via Barbacana.

La partenza ufficiale del percorso braidese della fiaccola prenderà però precisamente il via alle 8.30 all’incrocio tra via Cuneo e via Fratelli Rosselli.

Il corteo percorrerà quindi via Cuneo, via Fratelli Carando, via Principi di Piemonte, via Marconi, via Vittorio Emanuele fino all’ex ospedale per poi risalire corso San Secondo e imboccare via Craveri, scendere lungo via Barbacana e corso Garibaldi, per concludere il proprio cammino in piazza Spreitenbach intorno alle 9,15.

L’appuntamento della marcia, che riporta alla memoria quella avvenuta 20 anni fa in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006, proseguirà per Alba, Asti e Torino, concludendo alle 19.30. Il Piemonte è la quattordicesima regione in ordine di tempo ad ospitare la fiamma. Dopo la tappa di arrivo dalla Liguria a Cuneo di domani, 10 gennaio, ecco procedere senza sosta un mini viaggio nel nostro versante cuneese, partendo proprio da Bra, Castello di Pollenzo un prestigioso patrimonio Unesco, con vista Roero e Langhe.

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato, a due giorni dalla marcia: “Siamo onorati che la fiaccola olimpica passi a Bra. Le Olimpiadi sono uno degli eventi per eccellenza a livello mondiale che l’Italia vivrà. Anche solo per un’ora questo passaggio della fiamma ci riempirà d’orgoglio. Dopo aver coinvolto Bra ieri sera su Sky al programma “Master Chef”, domenica vivremo l’ennesima emozione con un evento dalla grandissima portata. La ragione motivante per cui siamo fieri di questo è lo spirito olimpico che pervaderà in tutta Bra, insegnando i valori dell’inclusione, della fratellanza e dell’uguaglianza, molto spesso calpestati. La migliore ‘palestra’ in questo sarà l’esempio che vorrà dare la nostra Città, volendo essere i primi portatori dei valori dello sport. Ringrazio anticipatamente tutte le organizzazioni di volontariato e sportive braidesi che renderanno quest’appuntamento unico per le vie e le piazze braidesi e mi auguro da sindaco di essere immortalato di fronte al Comune in qualche momento significativo, con la fascia tricolore, in compagnia di qualche tedoforo”.

Ancora il primo cittadino sui “tedofori” a Bra, dei 18 in passerella previsti e per cui è partito il “toto-nomi”: “Quel che è certo è che io non sono stato contattato come tedoforo, anche se ne sarei stato lusingato, ma sono pur sempre felice dell’evento in sè. Noi, come Amministrazione, abbiamo però segnalato la candidatura della recente campionessa europea di nuoto Anita Gastaldi. Vedremo quindi se questa nostra richiesta sarà esaudita”.

Sul grande evento è anche intervenuto il direttore Ascom Bra Luigi Barbero: “Le Olimpiadi sono un evento di grandezza planetaria e di fortissimo impatto mediatico. Tutta l’Italia nord – ovest è coinvolta, come il nostro Piemonte e per l’occasione anche Bra. Con il passaggio della fiaccola olimpica, in questo momento storico che segna anche una crisi internazionale, si avrà un raggio di luce in un momento particolare per la nostra società. L’evento, in vista di Milano – Cortina 2026 coinvolgerà con particolare emozione quindi a Bra tutti i suoi commercianti, i pubblici esercizi, gli sportivi, l’Amministrazione comunale e la cittadinanza”.