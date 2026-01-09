Farigliano, venerdì 16 il designer Chris Bangle in biblioteca con il suo libro sul car design

Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45, la Biblioteca civica di Farigliano ospiterà un appuntamento di grande interesse culturale: Chris Bangle, designer di fama internazionale, presenterà il suo libro "Leggere tra le righe del Car Design" (Ed. Minerva).

Bangle accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il mondo del design e della creatività, svelandone i significati più profondi e il linguaggio nascosto dietro forme, linee e scelte progettuali. Un percorso provocatorio e inaspettato dietro le quinte della nascita di un'auto, dal foglio bianco al suo debutto su strada.

Chris Bangle, americano di origine ma residente a Clavesana da ormai oltre 15 anni, ha pubblicato per Minerva un manuale che si pone l'obiettivo di portare al lettore una prospettiva e un bagaglio di conoscenze inediti sulla progettazione automobilistica e non solo.

In formato tascabile, il volume si articola sul filo di 102 sketch tratti dai taccuini dell'autore, ognuno spunto per un'analisi divertente e autorevole, tra riflessioni personali, aneddoti sui processi creativi, ma anche citazioni di alcune delle più iconiche automobili della nostra epoca, fino a riferimenti lontani dalle quattro ruote, perché in fondo «tutto è car design».

Con uno stile unico e coinvolgente, il libro non è solo un saggio tecnico, ma un'immersione profonda nella filosofia e nell'arte del design. Il racconto si completa con appunti visivi, annotazioni e citazioni, spesso tratti dalla corposa collezione dei quaderni che Bangle ha riempito negli ultimi 15 anni, coprendo ogni aspetto della creatività, dell'innovazione e del ruolo del designer nel mondo contemporaneo.

L'evento è aperto al pubblico e si rivolge non solo agli appassionati di design e motori, ma anche a lettori curiosi e a chiunque sia interessato ai processi creativi e al rapporto tra estetica e società. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.