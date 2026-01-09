Fondazione Mirafiore, al via la seconda parte della stagione con Iannacone, Tocci, Desiati e Jebreal

Con l'arrivo di gennaio riparte la seconda parte della stagione culturale della Fondazione Mirafiore, con un ricco programma di incontri con giornalisti, scrittori e analisti internazionali.

Il primo appuntamento del 2026, "La TV degli invisibili. Storie che nessuno racconta" con il giornalista Domenico Iannacone, è stato spostato per impegni improrogabili dell'ospite da sabato 24 gennaio a domenica 25 gennaio alle ore 18. Il secondo incontro di gennaio sarà quello con Nathalie Tocci dal titolo "Europa senza bussola: le minacce esterne e interne alla nostra (dis)Unione", in programma sabato 31 gennaio alle ore 18.30.

Gli appuntamenti di febbraio e marzo

Sabato 7 febbraio alle 18.30 Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2023, e Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti-Bompiani, si confronteranno sul tema "La letteratura salverà il mondo?". Sabato 14 febbraio, sempre alle 18.30, sarà la volta di Agnese Pini, direttrice del gruppo editoriale QN, con l'incontro "L'etica del domandare".

Venerdì 27 febbraio alle 19 Elvira Serra, firma del Corriere della Sera, presenterà "Storia di una vocazione (a raccontare le vite degli altri)".

Tre sguardi sul Medio Oriente

La Fondazione Mirafiore ha dedicato particolare attenzione alla situazione in Medio Oriente, organizzando tre appuntamenti distinti. Venerdì 20 febbraio alle 19 Lorenzo Kamel, professore ordinario di Storia Internazionale all'Università di Torino, affronterà la questione da un punto di vista storico-scientifico con "Medio Oriente senza muri". Venerdì 13 marzo alle 19 lo scrittore e drammaturgo israeliano Roy Chen, residente a Tel Aviv, parlerà di "Scrivere in tempo di guerra". Sabato 28 marzo alle 18.30 la giornalista palestinese Rula Jebreal, nata a Gerusalemme e naturalizzata italiana, chiuderà il ciclo con "Genocidio. Quello che resta di noi nell'era neo imperiale".

Sono inoltre aperte le prenotazioni per gli spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie, che si svolgeranno nel teatro della Fondazione alle ore 16.30 delle domeniche di febbraio.