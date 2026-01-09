Il maestro Varlotta apre la stagione musicale 2026 nella Chiesa di Santa Chiara

Il primo concerto dell'anno nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Chiara di Bra sarà dedicato a San Sebastiano, patrono della città. L'appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio alle ore 21 nel Coro della chiesa, con il maestro Varlotta protagonista al pianoforte.

Il programma prevede musiche di Mozart, Liszt e Chopin, eseguite dal maestro Varlotta che anche quest'anno si esibirà davanti al numeroso pubblico che tradizionalmente segue i suoi concerti. L'esibizione si svolgerà nell'elegante coro settecentesco, dove in passato le monache di clausura abitavano i bellissimi scranni di legno per la preghiera comune.

L'evento segna l'apertura della stagione musicale 2026, che si preannuncia ricca di appuntamenti come le precedenti edizioni. La programmazione è curata dall'Associazione Amici di Santa Chiara, presieduta da Alberto Di Caro, che lavora per mantenere viva la tradizione musicale perpetuata dal rimpianto Padre Ettore Molinaro.

[Padre Ettore Molinaro]

L'Associazione si impegna a tenere aperta la bellissima chiesa barocca, un vero capolavoro di architettura, curandone il restauro e soprattutto rendendola viva e utilizzata attraverso la musica. Solo nella stagione scorsa si sono realizzati numerosi concerti di alto livello, grazie anche alla collaborazione con Alba Music Festival e Fossano Musica.