Alba, dall’Amministrazione ferma condanna degli striscioni affissi presso gli istituti scolastici superiori cittadini

Il sindaco Alberto Gatto esprime una ferma condanna per le scritte e gli striscioni comparsi nelle scorse ore davanti a tutte le scuole superiori cittadine.

“Nella notte scorsa le nostre scuole superiori sono state bersaglio di un’iniziativa politica organizzata con messaggi da cui prendere le distanze con fermezza e forza. Desidero esprimere solidarietà totale a tutta la comunità scolastica cittadina coinvolta. Questi striscioni sono comparsi davanti a tutti i nostri istituti superiori, reclamando la proprietà delle scuole stesse. Le scuole non sono di qualcuno, specialmente non sono di una parte politica, ma sono di tutti noi. Fermo restando l’assoluta libertà d’espressione, questo modo di far propaganda, arrogandosi proprietà e conquista di spazi che sono simboli di libertà e democrazia non corrisponde in nessun modo all’idea che abbiamo della scuola e del diritto all’istruzione. L’istruzione pubblica è uno dei pilastri più belli, importanti e significativi della nostra società e come tale va preservata. Mi appello alle forze politiche cittadine e ai comitati studenteschi affinché si eviti la politica del conflitto in favore di una politica del confronto e si mantenga la giusta sensibilità quando ci si rivolge alle nostre studentesse e ai nostri studenti”.