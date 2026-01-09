Porte aperte all'asilo San GIuseppe di Saluzzo

Open day nel mese di gennaio per conoscere l'offerta formativa dell'asilo San Giuseppe.
La scuola materna di corso Piemonte 56 aprirà le proprie porte a tutti coloro che vogliono conoscere gli ambienti, il programma e le educatrici.
Sabato 10 e 17 gennaio dalle 10 alle 12 le maestre attenderanno i visitatori per presentare le attività dell’asilo, con particolare riferimento ai laboratori, all’inglese e all’outdoor education. Le attività proposte, la cucina interna, l’estate bimbi nel mese di luglio, insieme alle feste durante l’anno rappresentano i punti forte del “san Giuseppe”.
In occasione, poi, delle visite si potranno ricevere informazioni in merito alle iscrizioni.
Per qualsiasi info si può scrivere ad ancina@diocesisaluzzo.it , oppure telefonare a 334/97.92.822.
"Vi aspettiamo quindi per visitare il nostro asilo", invitano dalla scuola dell'infanzia saluzzese.