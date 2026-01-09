CALCIO ECCELLENZA / Mercato caldo in casa Fossano: ufficializzati Quitadamo, Ambrosino e Armocida

Mercato caldo in casa Fossano: la società blues ha ufficializzato tre tre nuovi innesti in vista della seconda parte di stagione.

Si tratta di Gabriele Quitadamo, Manuel Ambrosino e Simone Armocida.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Il Fossano Calcio è lieta di annunciare il tesseramento di Gabriele Quitadamo, Manuel Ambrosino e Simone Armocida, tre nuovi innesti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione dello staff tecnico.

Gabriele Quitadamo – Difensore esperto, classe 1994, cresciuto nei vivai di Juventus e Cuneo, con una lunga carriera tra Serie C e Serie D. In passato ha vestito le maglie di Cuneo, Colligiana, Borgosesia, Bra e Messina, portando in dote grande affidabilità, leadership ed esperienza per il reparto difensivo.

Manuel Ambrosino – Arriva dalla Luese Cristo Alessandria, dove ha maturato importanti esperienze nel calcio regionale. Giocatore dinamico e generoso, pronto a dare il proprio contributo alla causa biancoblù.

Simone Armocida – Proveniente anch’egli dalla Luese Cristo Alessandria, porta con sé entusiasmo, spirito di sacrificio e conoscenza della categoria, rappresentando una risorsa preziosa per il gruppo squadra.

Benvenuti a Fossano!