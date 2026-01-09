 / Sport

Sport | 09 gennaio 2026, 18:20

VOLLEY / I Fiöi del Cuneo Volley protagonisti tra MOMA Winter Cup, Torneo Depentori e Igea Marina

Le formazioni giovanili griffate Lab Travel Mercatò si distinguono nei tornei delle vacanze natalizie: bronzo per l'Under 13 a Riva del Garda e quinto posto per l'Under 15 contro squadre più grandi

La squadra Under19 alla MOMA Winter Cup di Modena

Le festività natalizie hanno visto i giovani del Cuneo Volley impegnati su più fronti in tutta Italia, con risultati di prestigio che confermano la crescita del settore giovanile biancoblù. Tra Modena, Riva del Garda e Igea Marina, i Fiöi hanno saputo confrontarsi con alcune delle migliori realtà nazionali, portando a casa piazzamenti di valore e soprattutto esperienza preziosa per il prosieguo della stagione.

MOMA Winter cup

Durante l’ultimo fine settimana del 2025 le formazioni Under 17 e Under 19 del Cuneo Volley, griffate Lab Travel Mercatò, hanno preso parte alla MOMA Winter Cup tenuta a Modena.

La Under 19 ha incontrato qualche difficoltà nelle prime uscite venendo superata per 2-0 da Trs Jona e Roma 7 e per 2-1 dal Team Rockstar a cavallo tra il sabato e la domenica mattina. Dopodichè i cuneesi sono riusciti ad alzare l’asticella conquistando quattro vittorie consecutive contro Migliarino (2-1) e Officina Pozzo Biella (2-0) la stessa domenica e contro Kosmos (2-0) e i francesi del Cannes (2-1) il lunedì.

12° posto conquistato invece dalla Under 17 che ha aperto il suo torneo con il 2-0 rifilato al Billa Volley Team. Lo stesso giorno è però arrivata anche la prima sconfitta per 1-2 contro Roma 7, rispedita al mittente il giorno successivo con un netto 2-0. In mezzo la vittoria di misura contro Muhldorf e la sconfitta contro Colombo Psa. Il torneo dei Fiöi si è infine chiuso al lunedì con una doppia sconfitta di misura contro Next Star Sant’Anna e Bologna.

 

[La squadra Under17 alla MOMA Winter Cup di Modena]

Torneo Depentori

Nel primo fine settimana del 2026 la formazione Under 13 del Cuneo Volley è partita alla volta di Riva del Garda con l’obiettivo di confrontarsi contro alcune delle migliori squadre d’Italia.

Nella giornata di sabato è arrivato subito un quattro su quattro per i ragazzi cuneesi che hanno superato Trento, Miranese Volley, Verona e Vittorio Veneto Milano, classificandosi terzi nella classifica avulsa della giornata, dietro a Treviso e Diavoli Rosa. Grazie ai risultati ottenuti si sono aperte le porte dei gironcini validi per il primo posto finale. Nella mattinata di domenica è stata raggiunta la semifinale superando Modena e venendo sconfitti dai Diavoli Rosa, dove però Treviso - poi vincitrice finale - ha avuto la meglio.

Un risultato che dà fiducia a questo gruppo che, seppur poco numeroso, vanta una grande unione e giocatori di qualità che hanno aiutato ad alzare il livello complessivo della squadra - le parole di coach Andrea Marino -. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato di potersela giocare nonostante i soli 7 convocati. Questo terzo posto dà ancora più sicurezza al lavoro che stiamo facendo in palestra, e lo dimostra il fatto che l’anno scorso allo stesso torneo ci siamo classificati al settimo posto. Un ultimo grandissimo grazie va anche ai genitori per l’aiuto negli spostamenti a Riva e per il solito instancabile tifo che si distingue sempre in meglio, e anche a Mario Porello, mio assistente quest’anno. Ora si torna a Cuneo e si riprende con il campionato 6vs6, nel mentre inizieremo anche a preparare il gruppo per la Boy League, altro appuntamento a cui partecipiamo per raggiungere la fase finale, e che io sono orgoglioso di gestire per il secondo anno di fila, grazie anche all’aiuto di Mario Barbiero e di Andrea Testa”.

 

Torneo di Igea Marina

Bellissima esperienza e 5° posto di assoluto prestigio per i Fiöi della formazione Under 15 che, iscritti ad un torneo di Under 17, si sono fatti valere superando squadre più grandi ed esperte e conquistando 4 vittorie in sei gare disputate.

 "È stata un'esperienza stimolante e allenante anche per quanto riguarda i prossimi impegni che ci attendono in campionato: i ragazzi sono riusciti a esprimere un ottimo gioco nonostante gli avversari avessero spesso un vantaggio anagrafico, quindi è stato un torneo assolutamente positivo. Ora inizia la parte più bella della stagione e quindi mi aspetto ancora un passo avanti in termini di entusiasmo e attenzione", il commento di coach Andrea Testa.

cs

