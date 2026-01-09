ATLETICA INDOOR / A Bra si assegnano i titoli regionali dei 60hs e 60 piani

Domenica 11 gennaio, a Bra, si assegnano i titoli regionali assoluti (maschile e femminile) dei 60hs e dei 60 piani sulla pista rinnovata inaugurata lo scorso novembre.

Gli atleti delle categorie giovanili (juniores e allievi) potranno scegliere se cimentarsi sulle barriere della propria categoria (senza il titolo regionale in palio) oppure con quelli dei campionati assoluti.

Questo seconda opzione è quella scelta da Alessia Succo (Atl. Settimese), allieva che lo scorso anno nella stagione indoor ha ottenuto il record mondiale u18 con 8.07. Classe 2009, si cimenterà per la prima volta in gara sulle barriere da 84cm. Sugli ostacoli da seguire anche Malina Lenuta Berinde (Sisport), specialista dei 400hs, che sui 60hs è accreditata con 8.64; Jessy Osayamwen Ifa Uwadiae (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), accreditata con 8.62; Benedetta Falleti (Atl. Canavesana), azzurrina sui 400hs senza accredito sui 60hs.

Nello sprint spicca invece la presenza dell’azzurra Gaya Bertello (Novatl. Chieri), per la quale il 2025 è stato l’anno della svolta con l’ingresso nel gruppo azzurro di staffetta. Lo scorso anno la piemontese, per la quale la gara di Bra rappresenterà l’esordio stagionale, ha portato il proprio primato personale a 7.28. Con lei in gara da seguire la compagna di club Clarissa Vianelli, anche lei azzurra lo scorso anno, reduce dalla vittoria sabato scorso a Bergamo con 7.62; Ilaria Contran (Safatletica Piemonte), con accredito 7.49; Aurora Barbero Vignola (Sisport) con accredito di 7.68.

Al maschile nello sprint da seguire Mattia Benente (Novatl. Chieri), con un primato personale di 6.88; Mattia Jason Ndongala (Sisport) con 6.92; Simone Aiello (Safatletica Piemonte) con 6.93; e i portacolori dell’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo Vincenzo Martinelli (6.91), Lorenzo Mellano (6.95), Simone Milanesio (6.92), Lorenzo Vera (6.91), Federico Lisa (6.96).

