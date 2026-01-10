A Natale i circoli Acli impegnati in tante iniziative conviviali

Il periodo delle feste natalizie ha visto molti circoli Acli cuneesi impegnati nella convivialità e nell’organizzazione di eventi e festeggiamenti.

Con la perfetta riuscita della 43a edizione del Presepe Vivente, ancora una volta il circolo “Amici di Prea” ha dimostrato grandi capacità organizzative e straordinaria disponibilità dei soci. Sempre in montagna, il circolo “Castelmagno Futura - Rilievi” ha accolto la venuta del Bambin Gesù con una fiaccolata e l’anno nuovo con un concerto sabato 3 gennaio della Grande Orchestra Occitana.

Nel monregalese, il circolo di Carassone ha illuminato il quartiere e offerto pizza, focaccia, panettone, cioccolata e vin brulè dopo la S. Messa della Vigilia, mentre a Roccacigliè, il locale circolo ha offerto nella medesima occasione, panettone, vino e tanti auguri ai numerosi presenti.

La “Asd Bocce Mondovì Niella”, per le festività, ha offerto, in più serate, il panettone a tutti i giocatori della lunga, a quelli della petanca, e a tutti i soci. Nel giorno dell’Epifania è stata organizzata una gara a bocce con tutte le donne della società.

A Savigliano, la “Bocciofila Saviglianese Asd” ha festeggiato il 6 gennaio con una grande sfilata delle Befane.

Il “Centro Incontro Marene aps” ha anticipato i festeggiamenti il 19 dicembre, con un partecipato rinfresco e una tombolata, come il circolo “L.Maiolo” di Mussotto d’Alba, che ha organizzato una cena convivale il 16 dicembre, durante la quale si sono ringraziati tutti i soci volontari e anticipato il programma 2026, a partire dal famoso Carnevale che cadrà a metà febbraio.

A Revello, il “Circolo Ricreativo Pensionati” ha festeggiato la Natività con un pranzo sociale, che come sempre ha visto la presenza di molti soci, come il cenone di fine anno alla bocciofila “La Vittoria”, circolo Acli di Saluzzo, che ha permesso ai soci di salutare il 2026 con un brindisi condiviso.

Sempre a Saluzzo, la “Famija Saluseisa” ha organizzato il pranzo sociale del Centro Anziani domenica 7 dicembre e festeggiato i compleanni e l’arrivo del nuovo anno con una tombolata il 30.

Sabato 13 dicembre, nella piccola frazione di San Lorenzo di Valdieri, si è celebrata la “Festa di Natale”, organizzata dal circolo Acli San Lorenzo e Desertetto, in collaborazione con la parrocchia San Martino di Valdieri. Infine il “Centro Pensionati” di Fontanelle di Boves ha festeggiato Capodanno con ottimi piatti e una pantagruelica cena, inoltre, il 4 gennaio ha eletto le befane più belle del 2026.

Molti altri circoli Acli della provincia di Cuneo si sono ritrovati per gli auguri natalizi e di buon anno, nel giusto clima di amicizia, solidarietà e convivialità che contraddistingue lo spirito aclista, in un periodo purtroppo funestato da gravi minacce alla Pace e alla serena convivenza fra i popoli.

A tutti i Circoli la sede provinciale ha rivolto l’invito a devolvere, durante i festeggiamenti, anche solo una piccola offerta di solidarietà per chi ha più bisogno.