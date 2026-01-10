A Paesana prende vita l’archivio dei ricordi. Si raccolgono fotografie e documenti dai cittadini

Anche domani, domenica 11 gennaio, Paesana apre le porte alla memoria collettiva con l’iniziativa “La nostra Paesana – Ricordi di famiglia”, una giornata dedicata alla storia del paese raccontata attraverso le fotografie e i ricordi dei suoi abitanti.

L’appuntamento è nei locali dell’ex Asilo di Paesana, in piazza Vittorio Veneto 30, dove dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle18, i cittadini potranno portare antichi documenti o le proprie foto di famiglia o immagini legate alla vita del paese accompagnandole con racconti, aneddoti e testimonianze.

L’obiettivo è quello di dare vita a un vero e proprio archivio storico popolare, capace di raccogliere e conservare la memoria condivisa degli abitanti del paese della valle Po.

Un’occasione preziosa per riscoprire il passato, valorizzare la memoria collettiva e rafforzare il legame tra le generazioni, partendo proprio dai volti, dai luoghi e dai momenti che hanno fatto la storia di Paesana.

Durante l’incontro, le fotografie d’epoca e documenti verranno digitalizzate e restituite ai proprietari, così da garantire la conservazione degli originali e allo stesso tempo creare una banca dati utile per future iniziative culturali e storiche.

L’iniziativa è anche un momento di incontro e socialità: per tutti i partecipanti sono previste bevande calde e una merenda offerta, per rendere ancora più accogliente il pomeriggio dedicato ai ricordi.

Il materiale raccolto confluirà inoltre nell’esposizione “C’era una volta Paesana…”, una mostra che intende raccontare, attraverso immagini e storie, l’evoluzione del paese e delle sue famiglie.

“Questo progetto di comunità – spiegano gli organizzatori - realizzato dal Comune con la Pro loco mira a valorizzare la rete sentieristica della media valle Po che costituisce la comunicazione tra le numerosissime borgate paesanesi, tramite la collaborazione di enti, associazioni e singoli cittadini volontari. Tutto questo è possibile grazie al bando di Compagnia di San Paolo”.