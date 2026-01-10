Il Colle della Maddalena verso la riapertura nel pomeriggio

Il Colle della Maddalena va verso la riapertura nel pomeriggio. La ripresa della circolazione lungo la strada statale 21 è in programma per le ore 16, salvo repentine variazioni delle condizioni meteo.

La decisione matura dopo il rientro della criticità legata al vento forte che, nelle ore precedenti, aveva spostato la neve creando accumuli e mettendo a rischio la sicurezza della viabilità nel tratto compreso tra Argentera e il Confine di Stato. Con il miglioramento del quadro meteorologico e il venir meno delle condizioni più critiche, la statale 21 potrà tornare alla regolare percorribilità, restando comunque subordinata al costante monitoraggio della situazione in quota.