La panetteria Comino di Morozzo è il "Forno delle Meraviglie" della Granda

È stata la panetteria pasticceria Comino di Morozzo a conquistare il titolo di “Il Forno delle Meraviglie”, programma di Real Time (canale 31) condotto da Fulvio Marino, panificatore, mugnaio e ormai volto amatissimo della TV italiana.

A sfidarsi, nella puntata andata in ponda ieri sera, tre panetterie che incarnano tradizione, innovazione e ricerca sul pane, a testimonianza della ricchezza gastronomica della Granda e del legame tra territorio e artigianato: Comino di Morozzo, il panificio Ribotta di Barge e l'LAbero del pane di Cuneo.

Il primo posto è stato conquistato la forno morozzese di via Marconi, fondato nel 1950, a conduzione familiare, specializzato in lievito madre, pani integrali, focacce e pasticceria artigianale con materie prime locali, in un locale rinnovato che coniuga continuità e attenzione al presente.

"Ancora non ci sembra vero - dicono a margine della vittoria - l'emozione di ieri sera è difficile da descrivere a parole! Siamo ufficialmente i vincitori della puntata di ieri de "Il Forno delle Meraviglie" delle Valli di Cuneo! È stata un’esperienza incredibile e vogliamo dire un grazie di cuore a chi l’ha resa possibile: al grande Fulvio Marino per la sua professionalità e simpatia, a tutto lo staff di produzione che ci ha fatto guidato e sostenuto, e alla travolgente Francesca Manzini per la sua energia!

Per tutti coloro che si sono persi la puntata o vogliono riviverla con noi, abbiamo raccolto alcuni scatti fatti direttamente dal televisore di casa nostra. Non sono perfetti tecnicamente, ma vogliamo che vi restituiscano almeno un briciolo dell'emozione vissuta in quei giorni. Le foto sono un po' sgranate, ma l'emozione invece era chiarissima! Abbiamo voluto pubblicarle per ringraziarvi: vedere i nostri prodotti su Real Time è stato un sogno, ma sapere che finiscono sulle vostre tavole ogni giorno è la nostra vittoria più bella.

Vogliamo anche fare un grande applauso ai nostri colleghi e compagni di viaggio: la Panetteria Ribotta di Barge e L’Albero del Pane di Cuneo. È stato un onore condividere con voi questa bellissima sfida all'insegna dell'eccellenza del nostro territorio!".

Per chi volesse rivedere la puntata è possibile guardarla cliccando qui.