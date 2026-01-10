Saluzzo: al via la riqualificazione di via Santa Chiara

Via Santa Chiara si prepara a cambiare volto. Una delle strade più suggestive e caratteristiche del centro storico di Saluzzo sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione promosso dal Comune, che a fine dicembre ha destinato 440 mila euro ai lavori.

Le opere, attese da tempo, sono state rese possibili grazie alle economie di bilancio di fine anno. Una volta definite le ultime scelte strategiche e confermata la disponibilità delle risorse, la giunta comunale guidata dal sindaco Franco Demaria ha deciso di investirle immediatamente, inserendo l’intervento nel bilancio 2025.

Il progetto prevede, innanzitutto, la realizzazione della rete finora assente per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, cioè della pioggia. Le nuove condotte per le cosiddette “acque bianche” saranno posate nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Castello e piazza San Bernardo, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle precipitazioni e prevenire problemi strutturali alla strada.

È, inoltre, prevista la costruzione di un nuovo marciapiede in Pietra di Luserna, dalla chiesa di San Bernardo fino a Palazzo Monterosso, in continuità con quelli già presenti in altre zone del centro storico. Il percorso pedonale avrà una lunghezza di circa 100 metri e una larghezza di un metro. Completeranno l’intervento il ripristino e la messa in sicurezza della pavimentazione stradale. Come molte vie della parte alta della città, via Santa Chiara è pavimentata con ciottoli di fiume che, secondo le verifiche tecniche, risultano attualmente posati direttamente sul terreno naturale. Il cantiere consentirà la realizzazione di un nuovo sottofondo di circa 50 centimetri, costituito da diversi strati di materiali misti, ghiaia e sabbia, studiati per garantire maggiore stabilità e ridurre il rischio di buche, cedimenti e avvallamenti.

L’Ufficio tecnico comunale ha già predisposto la gara d’appalto. Una volta affidati i lavori, l’impresa incaricata avrà a disposizione circa cinque mesi per completare l’intervento.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno inevitabili chiusure temporanee e limitazioni al traffico nel tratto interessato, che verranno comunque anticipatamente segnalate.

«La riqualificazione di via Santa Chiara era tra gli obiettivi del nostro programma amministrativo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Neberti–. Non appena si sono liberate le risorse, abbiamo scelto di destinarle a questo angolo del centro storico, che necessitava da tempo di interventi per migliorare la viabilità e il decoro urbano. Al termine dei lavori la via sarà più funzionale e più curata, ma manterrà intatto il suo carattere storico e l’identità che la rendono così apprezzata anche dai turisti».