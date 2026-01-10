Savigliano dice addio a Lucia Magliano, anima storica della Pasticceria Scaraffia

Savigliano perde uno dei suoi volti più familiari e amati. Si è spenta Lucia Magliano, vedova Joffrain, 88 anni, storica titolare della Pasticceria Scaraffia di piazza Santarosa, un luogo che per generazioni di saviglianesi è sinonimo di pasticcini, salatini, cioccolateria da lunga tradizione.

Fino a poco tempo fa la si poteva ancora vedere dietro la cassa o mentre coordinava con discrezione e passione il lavoro nel negozio, a conferma di un legame con la sua pasticceria mai venuto meno.

Nel 2026 avrebbe raggiunto un traguardo straordinario: 70 anni di attività, iniziati nel 1956 proprio tra quelle mura.

Il suo percorso era intrecciato a doppio filo con la storia della Pasticceria Scaraffia.

Nel laboratorio lavorava anche il marito Teresio Joffrain, di origini belghe, scomparso nel 1996, che collaborava con il fondatore Giovanni Battista Scaraffia, il quale aveva aperto la pasticceria nel 1946.

Lucia e Teresio si erano conosciuti proprio grazie al lavoro, dando vita a una storia personale e professionale che ha segnato per decenni la vita del locale.

Nel 1980, quando il negozio, nato a inizio Novecento come liquoreria e poi trasformato in pasticceria, divenne ufficialmente di sua proprietà, Lucia scelse di mantenere il nome storico di Pasticceria Scaraffia, custodendo così un pezzo di identità cittadina.

Da 30 anni, dopo la morte del marito, Lucia ha continuato a portare avanti l’attività insieme alle figlie Daniela e Luciana, affiancate da alcuni pasticceri nel laboratorio.

Tra le specialità che hanno reso celebre il locale figurano gli inconfondibili “Arimondini al cioccolato al rhum”, la cui ricetta risale al 1920 e porta la firma del fondatore Giovan Battista Scaraffia, e l’aperitivo ‘Il Paulin’, un liquore la cui composizione, come la signora Lucia amava ricordare sorridendo ai clienti con orgoglio, “È una ricetta che teniamo gelosamente segreta”.

Entrare nella Pasticceria Scaraffia significa ancora oggi fare un salto indietro di un secolo: dagli arredi originali alle vetrine in stile Liberty affacciate su piazza Santarosa, a pochi passi dalla Torre Civica, fino alle scatole di biscotti sugli scaffali e ai pasticcini e salatini esposti, tutto parla di una tradizione custodita con amore.

Il sindaco Antonello Portera la ricorda con commozione: “Ci lascia un altro pezzo di storia della nostra città. La signora Lucia, con la sua pasticceria in piazza Santarosa, è stata un punto di riferimento del centro storico di Savigliano che ha attraversato tutte le generazioni di saviglianesi fin ad oggi. Il suo locale è conosciuto anche molto al di fuori della nostra città. Era una persona cordiale, innamorata del suo lavoro che ha svolto fino all’ultimo assieme alle figlie. Esprimo il cordoglio mio, di tutta l’amministrazione comunale e di tutti i cittadini”.

Lucia Magliano lascia le figlie Daniela con Lallo e Luciana con Ego, le nipoti Ilaria con Giuseppe e i piccoli Alessandro e Massimo, Anna con Luca e la piccola Allegra, il fratello Guido con Rosalba, oltre a nipoti, cugini e parenti tutti.

Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 10 gennaio, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, con partenza in auto alle 14.20 dall’Ospedale Santissimo Annunziata di Savigliano.