CALCIO ECCELLENZA / Sfida d'alta classifica al Paschiero, il Cuneo ospita la capolista Alessandria

Il girone di ritorno del campionato di Eccellenza inizia con il botto. Domenica 11 gennaio l’AC Cuneo 1905 ospiterà la capolista Alessandria in una sfida di alta classifica che si preannuncia infuocata.

Fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Fratelli Paschiero”.

Il Cuneo ha chiuso il 2025 con tre pareggi consecutivi contro Vanchiglia (1-1, Nacci), Cheraschese (2-2, Gyimah e Galfrè) e Ovadese (0-0). I ragazzi di mister Danilo Bianco proveranno quindi a tornare alla vittoria in campionato che manca dallo scorso 3 dicembre quando vinsero per 4-0 sull’Acqui nel recupero della 12a giornata. Per ottenere il bottino pieno i biancorossi dovranno limitare il forte attacco avversario ed evitare errori difensivi che spianerebbero la strada alla prima della classe.

L’Alessandria arriva dalla sconfitta subita sul campo della Cheraschese (1-0 per i bianconeri), stop che non ha consentito alla capolista di creare un solco importante prima delle festività natalizie. L’arma migliore a disposizione dell’allenatore Alberto Merlo è sicuramente Modou Diop, capocannoniere del girone con i suoi 16 gol in 15 presenze (una rete ogni 76 minuti). Sarà compito di Scotto e compagni limitare il più possibile il forte attaccante classe 1992 che in carriera vanta numerose stagioni in Serie C e Serie D.

All’andata si imposero gli alessandrini che al “Giuseppe Moccagatta” vinsero di misura 1-0 (gol di Luca Ventre).

Si prospetta una sfida infuocata al “Paschiero” con molti supporter ospiti attesi nel pomeriggio di domenica. Per evitare disordini la società cuneese ha predisposto tutta la tribuna di Via Giacomo Matteotti per i “Grigi", mentre la tribuna principale di Corso Monviso sarà a disposizione dei tifosi di casa.

In classifica l’Alessandria è prima con 35 punti mentre il Cuneo è quarto a quota 29; a dividere le due formazioni ci sono l’Albese (31) e il Vanchiglia (30). La vincitrice del girone B di Eccellenza sarà promossa direttamente in Serie D, mentre le squadre dal secondo al quinto posto parteciperanno ai playoff promozione.

La partita sarà diretta da Bonaventura Corti di Prato, coadiuvato dagli assistenti Andrea Novara di Torino e Giuseppe Chieppa di Biella.

Prossimo appuntamento per i biancorossi domenica 18 gennaio sul campo della abbordabile Luese Cristo (h. 14:30).

Nel frattempo nella serata di mercoledì 14 si giocherà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Il Cuneo farà visita al Volpiano Pianese per blindare il 2-1 dell’andata, mentre l’Alessandria proverà a strappare il pass per la finale sul campo del Borgosesia dopo lo 0-0 dell’Epifania. Chissà che le due formazioni non si ritrovino una contro l’altra mercoledì 28 gennaio in occasione della finale di Coppa Italia.