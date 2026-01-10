Noau indaga il presente attraverso il cinema: a Cuneo torna Mondovisioni

Da martedì 20 gennaio e ogni terzo martedì del mese fino a giugno, presso il Cinema Monviso (via XX Settembre, 14) a Cuneo, torna per il secondo anno “Mondovisioni”, la rassegna di sei tra i più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati da Internazionale e CineAgenzia dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia, in lingua originale con sottotitoli e accompagnati da talk con ospiti di respiro internazionale.

Nella serata inaugurale sarà proiettato “The life that remains” di Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita, 2024, 79 minuti | Anteprima italiana – Arabo con sottotitoli italiani). La rassegna è promossa da Noau officina culturale con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo di Fondazione CRC. L’ingresso alla singola proiezione costa 5 euro (possibilità di pagare in contanti o con Satispay, no bancomat). È possibile acquistare un abbonamento non nominativo per 6 film a 20 euro anziché 30. Coloro che sono in possesso di buono digitale possono convertirlo in abbonamento fisico la sera stessa. Apertura porte alle 20.15, inizio evento alle 20.30. Per maggiori informazioni sulle proiezioni successive e per acquistare l’abbonamento scrivere a info@noau.eu o contattare il numero di telefono 324/5955585. Aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Noau officina culturale.

“Indagare il presente attraverso l’arte, creare spazi di visione critica e di confronto pubblico: è questa la traiettoria culturale di Noau officina culturale, che a Cuneo riporta Mondovisioni, la rassegna di cinema documentario dedicata ai grandi temi del nostro tempo. Il cinema non come semplice visione, ma come dispositivo per leggere il mondo contemporaneo”, spiegano i promotori.

Giunta al secondo anno a Cuneo, la rassegna Mondovisioni, organizzata da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale, affronta questioni centrali come conflitti armati, diritti umani, migrazioni, libertà di espressione e informazione, mettendo in relazione linguaggi artistici e analisi critica. Ogni serata è pensata da Noau come un momento di approfondimento condiviso, in cui il film apre una riflessione che prosegue nel dialogo con autori, studiosi, giornalisti e testimoni diretti.

La serata inaugurale, martedì 20 gennaio alle 20.30, propone in anteprima italiana The Life That Remains di Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita, 2024), un racconto intimo e potente sulla fuga di una famiglia palestinese da Gaza dopo l’inizio del conflitto del 7 ottobre 2023. A seguire, il talk curato da Noau intreccerà cinema e poesia come forme di resistenza: interverranno in videocollegamento Mario Soldaini, curatore del volume Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza (Fazi Editore), e Haidar Al-Ghazali, poeta ventunenne di Gaza. Il film maker cuneese Andrea Ceraso, che cura la rassegna insieme a Noau, guiderà il dialogo. Nel corso dei mesi successivi, Mondovisioni continuerà a interrogare il presente spostando lo sguardo sulle migrazioni al confine tra Polonia e Bielorussia (The Guest), sul sistema accademico globale (The Shadow Scholars), sulla libertà di espressione (The Dialogue Police), sulla resilienza raccontata attraverso lo sguardo di una giovanissima protagonista messicana (Niñxs) e su Cuba (Night Is Not Eternal).



