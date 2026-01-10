CALCIO SERIE C / Domenica il Bra fa visita al Perugia, al Curi un nuovo crocevia per la salvezza

Domenica sarà nuovamente una giornata cruciale per le sorti dell’AC Bra che farà visita al Perugia in quella che si preannuncia essere una vera e propria sfida salvezza.

Il match, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Renato Curi” di Perugia; fischio d’inizio alle 17:30.

Il Bra arriva da due pareggi contro la Juventus Next Gen (ultimo match del 2025, terminato 1-1 con gol di Baldini) e Sambenedettese (2-2 di domenica scorsa con pareggio braidese arrivato al 97’). I giallorossi stanno affrontando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) nelle ultime sei partite. Per fare punti in Umbria i piemontesi dovranno però sfatare il tabù trasferta (per loro solo due punti nel girone d’andata, ottenuti grazie ai pareggi contro Pianese e Forlì).

Mister Fabio Nisticò potrà contare nuovamente sul neoarrivato Alexandru Capac (per lui già più di mezzora contro la Samb), mentre potrebbero esordire i giovani Mattia Leoncini e Daniel Nicholas Armstrong, anche loro arrivati nel mercato di gennaio. Infine, in settimana, è stata annunciata la fine del prestito di Vittorio Chiabotto che è tornato allo Spezia.

Il Perugia arriva da due vittorie consecutive ottenute con il Forlì (4-0 in casa con doppietta di Manzari e reti di Montevago e Joselito) e il Guidonia Montecelio (1-2 in trasferta con marcature di Montevago e Manzari). Mister Giovanni Tedesco dovrà fare a meno dello squalificato Emanuele Torrasi, mentre potrà contare sul neoarrivato Alessio Nepi. L’attaccante marchigiano arriva in Umbria dopo aver giocato nella prima metà di stagione al Giugliano (girone C) e aver segnato ben 8 reti tra campionato e Coppa Italia.

I biancorossi proveranno dunque a ottenere la terza sinfonia in quella che si preannuncia una vera e propria sfida salvezza. Infatti, complice la contemporaneità con Sambenedettese-Gubbio, domenica sera gli umbri potrebbero trovarsi per la prima volta in stagione fuori dalla zona playout, posizione che sole tre settimane fa sembrava impossibile da raggiungere.

In classifica il Bra occupa il 17° posto (16 punti) a sole due lunghezze dal Perugia sedicesimo.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata finì 2-2 con i perugini che agguantarono il pareggio al minuto 102 (reti cuneesi di Minaj e La Marca). I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.60) con la vittoria ospite che è data a quota 4.90.

Diretta Tv su Sky Sport e su NOW.

La partita sarà diretta da Alessandro Pizzi di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia e Kevin Turra di Milano, quarto ufficiale Leonardo Leorsini di Terni e operatore FVS Matteo Lauri di Gubbio.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 18 gennaio, quando i piemontesi ospiteranno il forte Ravenna. Fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.