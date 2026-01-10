SCI ALPINISMO / Elia Bongiovanni e Chiara Musso vincono la Vertical Mondolè X3

Sotto le luci della Conca di Prato Nevoso, lo scialpinismo ha regalato una serata di sport autentico, fatica e passione.

Giovedì 8 gennaio si è disputata la prima tappa del circuito “Vertical Mondolè x3”, evento organizzato dallo Sci Club Tre Rifugi in collaborazione con la stazione sciistica di Prato Nevoso.

Una gara in notturna inserita nel circuito Mondolè Cup, capace di unire agonismo e spettacolo sulle piste illuminate, con partenza alle 19 e un tracciato tecnico che ha messo alla prova atleti e materiali. Il percorso, ripetuto due volte per un dislivello complessivo di 470metri, ha previsto due cambi pelli in cima all’arrivo della seggiovia, prima del rientro verso il traguardo posto nuovamente alla partenza dell’impianto.

Il miglior tempo assoluto è stato ottenuto da Elia Bongiovanni (Sci Club Tre Rifugi), che ha chiuso in 24’14.2, precedendo di soli 1''3 Matteo Blangero, primo U18, e, più staccato, Nicola Gavotto, vincitore nella categoria Seniores (+1'02.3), entrambi rappresentanti dello sci club Tre Rifugi.

Appassionante fino all’ultimo metro anche la gara femminile, conclusasi con il successo di Chiara Musso (Sci Club Tre Rifugi) in 31’08.9, davanti per un solo decimo, Marika Sette (Sci Club Tre Rifugi) e Maddalena Demaria (+1'49.1).

Il programma della Mondolè Cup ha previsto altre due gare Vertical in notturna: il 22 gennaio ad Artesina e il 5 febbraio a Frabosa Soprana.

La finale sarà la Mondolè Ski Raid, gara diurna inserita nel calendario FISI come prova di Coppa Italia che si correrà il 22 febbraio.

La competizione prenderà il via dalla stazione di Artesina e si svilupperà lungo le pendici del Monte Mondolè, offrendo un tracciato tecnico, spettacolare e pienamente alpino.