BEACH VOLLEY / Domenica 11 gennaio al Mondovì Sporting Club arriva il campionato italiano per società

Domenica 11 gennaio la Beach Volley Training e Mondovì Sporting Club organizzano la Tappa Bronze del campionato italiano per società promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Mondovì si prepara ad accogliere una giornata di grande sport: dalle 9, il Mondovì Sporting Club di Via delle Oche 10 ospiterà la tappa Bronze maschile e femminile.

Sui tre nuovi campi indoor del centro sportivo scenderanno in campo 38 atlete e atleti, impegnati a difendere i colori dei rispettivi club: 13 coppie femminili e 6 coppie maschili si sfideranno nel Main Draw in un torneo che promette emozioni e intensità, con la conclusione prevista entro le ore 18.

Nuovi campi con sabbia riscaldata

Il torneo si disputerà sui nuovi campi appena costruiti, dotati di sabbia riscaldata, una novità che rende l’impianto monregalese un punto di riferimento per il beach volley indoor.

La società di casa Beach Volley Training, oltre a ospitare competizioni di livello nazionale come quella di domenica, organizza corsi di beach volley per tutte le età e per ogni livello di gioco, dai principianti agli agonisti.

L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di sport e per chi desidera scoprire da vicino il beach volley.

Inoltre, per chi volesse mettersi in gioco, Beach Volley Training propone a Gennaio, le prove gratuite.

60 minuti di allenamento in programma il 27 e il 29 gennaio. Le iscrizioni sono disponibili sul sito www.beachvolleytraining.it oppure contattando la segreteria al +39 329 1352983.

Mondovì è pronta ad accogliere il beach volley domenica 11 gennaio, con una manifestazione che unisce sport, passione e qualità organizzativa