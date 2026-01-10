SUPERLEGA / Cuneo-Grottazzolina 3-0. Lorenzo Sala, il momento giusto al posto giusto: da cambio a Mvp [VIDEO]

Entra dalla panchina, cambia il volto della partita e si prende applausi, premio di Mvp e, soprattutto, il sorriso di chi ha saputo aspettare il proprio momento. Lorenzo Sala è uno dei volti più luminosi del successo della MA Acqua S.Bernardo contro Grottazzolina, una sorpresa solo per chi non conosce il percorso del giovane opposto, costretto nella prima parte di stagione a guardare i compagni per i postumi di un infortunio rimediato in allenamento.

Chiamato in causa per rilevare un Nathan Feral in evidente difficoltà, Sala risponde presente con personalità e concretezza, diventando il simbolo di una vittoria che nasce dal gruppo prima ancora che dai singoli. "Sono molto contento di questo risultato, più quello di squadra che di quello individuale", racconta a caldo. "Il bello di giocare a pallavolo è che si è un gruppo: quando uno è in difficoltà, magari arriva l’altro e ti tira su di morale. Oggi Nathan non c’era, sono entrato io e per fortuna ho fatto bene. Sono contento che sia andata così e spero che Nathan si riprenda presto, lo aspettiamo come al solito a mina".

La partita, soprattutto nei primi due set, non è stata semplice e Sala lo sottolinea senza nascondere le difficoltà iniziali. "Il primo siamo andati in difficoltà e ci siamo rialzati, il secondo ci siamo rialzati con l’aiuto dei cambi. È stata veramente una prova collettiva di gran forza - spiega -. Tutti hanno dato una mano: Bona al servizio, Bert al servizio, Cattaneo in ricezione. È stata una bellissima partita da parte di tutto il gruppo".

Oltre al valore del successo, c’è anche il peso specifico che questi punti portano in classifica e nella testa della squadra. "Il campionato è ancora lunghissimo, finché manca una partita si può dire che è lunghissimo - riflette l’opposto biancoblù -. Di sicuro è un bel passo in avanti, ci dà respiro e tranquillità, ma l’idea è sempre quella di non mollare la presa. Abbiamo visto che anche Grottazzolina, in certi momenti, giocava forte: tutte le squadre hanno grandi momenti e bisogna stare lì".

Per Sala, però, questa è anche una giornata dal forte valore personale. Dopo mesi difficili, l’ingresso in campo e l’abbraccio del pubblico restano l’immagine più intensa. "L’ho detto anche alla mia ragazza stamattina: mi sono svegliato e ho pensato che poteva succedere qualcosa di strano, e alla fine è successo - confida sorridendo -. Dopo tanto tempo che non giocavo, dopo l’infortunio, sentire l’abbraccio del pubblico è stato davvero intenso".

Cuneo, in questo senso, ha fatto la sua parte. "Vengo da Modena e so cosa vuol dire l’intensità di un palazzetto - conclude Sala -. Devo dire che qui non manca nulla: è veramente uno spettacolo giocare a Cuneo". Una giornata speciale, nata quasi per caso e trasformata in una conferma: quando il gruppo chiama, Lorenzo Sala risponde.

LA VIDEOINTERVISTA A LORENZO SALA QUI SOTTO: