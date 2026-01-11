Monterosso Grana ottiene 90 mila euro per il recupero dei terrazzamenti della Canonica di San Pietro

La Regione Piemonte, attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), ha approvato il bando 2025 per l’erogazione di contributi destinati al recupero dei terrazzamenti nei territori montani. Un intervento che punta a salvaguardare uno degli elementi più caratteristici del paesaggio alpino, fondamentale non solo per l’agricoltura e la pastorizia, ma anche per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi naturali.

Tra i progetti ammessi a finanziamento figura quello presentato dal Comune di Monterosso Grana, che ha ottenuto un contributo di 90.000 euro per il recupero dei terrazzamenti della Canonica di San Pietro, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio.

I terrazzamenti, nel corso del tempo, sono stati spesso abbandonati, ma restano una testimonianza preziosa di un’economia di sussistenza e un patrimonio culturale e paesaggistico di grande valore. L’intervento permetterà di restituire funzionalità e sicurezza a queste strutture storiche, migliorando al tempo stesso la tutela ambientale e la valorizzazione del paesaggio di Monterosso Grana.