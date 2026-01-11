Al teatro Toselli di Cuneo il concerto–racconto de L’Airone ODV di Moretta

Un nuovo anno che si apre nel segno della musica, dell’emozione e dell’impegno sociale. L’associazione L’Airone ODV, con il patrocinio del Comune di Cuneo, propone per sabato 23 gennaio alle ore 21, al Teatro Toselli di Cuneo, una serata speciale di intrattenimento musicale con il gruppo Luci alla Ribalta Project, dedicata a due giganti della musica italiana: Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Non si tratterà soltanto di un concerto, ma di un vero e proprio viaggio emotivo e narrativo che accompagnerà il pubblico dentro uno dei progetti più importanti dell’associazione: la costruzione di una Fondazione di partecipazione per rendere concreto il principio del “Dopo di Noi”, introdotto dalla legge 112 del 2016. L’obiettivo è garantire alle persone con disabilità la possibilità di vivere in modo il più possibile autonomo e indipendente anche quando i genitori non potranno più occuparsi direttamente di loro, in contesti di vita simili a una casa familiare.

Dopo oltre venticinque anni di attività sul territorio, L’Airone ODV vuole ora compiere un passo decisivo, partendo dai desideri e dai sogni delle persone con disabilità, coinvolgendo famiglie, educatori e comunità per progettare percorsi di vita indipendente che siano sostenibili e rispettosi delle capacità e delle aspirazioni di ciascuno.

Durante la serata si alterneranno musica, immagini e racconti, legati dal filo rosso di una comunità che sceglie di camminare insieme. Gli artisti di Luci alla Ribalta Project, tra cui anche un genitore di un ragazzo con disabilità, guideranno il pubblico sulle orme tracciate dall’ispirazione di Battisti e Dalla, in un percorso che unisce arte e impegno civile.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online al link:

https://www.prenota-facile.it/eventi/tributi-a-lucio-battisti-e-lucio-dalla/

Una serata per emozionarsi, riflettere e contribuire a costruire un futuro più inclusivo.