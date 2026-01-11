 / Politica

Politica | 11 gennaio 2026, 13:05

Piasco, la minoranza sollecita interventi dopo la chiusura della Porta di Valle

I consiglieri Fraire, Panero e Moro chiedono all’amministrazione di avviare contatti con gli altri Comuni valligiani e all’Unione Montana Valle Varaita. Suggeriscono l’utilizzo dell’ Ala come sportello d’informazione turistica auspicando una collaborazione con il Fai

Dai consiglieri comunali di minoranza di Piasco Giancarlo Panero, Flavio Fraire e Paolo Moro riceviamo e pubblichiamo

La chiusura della Porta di Valle ci preoccupa e ci ha stimolato ad elaborare una proposta.

Come consiglieri crediamo che Piasco abbia molto da offrire, anche con una visione ad ampio raggio per tutta la valle Varaita.

È l' occasione per valorizzare l' Ala della piazza della Pace del nostro paese, sia per la sua collocazione strategica, sia quale sportello di informazione turistica per la vallata e per Piasco.

Il tutto con soluzioni di riorganizzazione dell’Ala stessa.

Inoltre, è opportuno predisporre e collocare una targa d’ingresso (per tutta la valle e per il nostro paese) di promozione del turismo culturale, storico, enogastronomico, produttivo, sportivo e religioso.

In tal senso riteniamo importante la collaborazione con il Fai.

Riteniamo che questa sia l' occasione per rilanciare i progetti del circuito pedonale/ciclabile e la sosta dell'area camper.

Noi intendiamo il turismo come occasione di promozione territoriale e di valorizzazione del patrimonio dell' intera valle Varaita.

L' iniziativa – a nostro avviso - è fondamentale nella logica di sinergia con i Comuni valligiani, sia per quanto riguarda la predisposizione di progetti, sia per l' acquisizione di finanziamenti che consentirebbero di valorizzare i tanti elementi storico-turistici presenti e oggi non sufficientemente valorizzati.

La proposta prevede il ruolo fondamentale dell' amministrazione comunale che deve attivarsi e relazionarsi con i Comuni del territorio e con l' Unione Montana.

Flavio Fraire, Giovanni Carlo Panero e Paolo Moro - consiglieri comunali Piasco 

