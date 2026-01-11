Il consigliere comunale di minoranza Giancarlo Boselli all'attacco sull'igiene pubblica e decoro urbano a Cuneo.
Dietro segnalazione di alcuni residenti il capogruppo degli Indipendenti ha effettuato un sopralluogo questa mattina, intorno alle 9, a verifica della reale situazione.
In un post pubblico ha, poi, constatato e riportato le foto di rifiuti traboccanti dai cassonetti nel cuore della città.
“ Su richiesta degli abitanti – denuncia Boselli - , in questo caso di Cuneo centro, segnalo alla sindaca Manassero e all’assessore all’Ambiente Demichelis la situazione che si crea spesso già prima delle festività e dei fine settimana e che quindi permane per molti giorni”.
Politica | 11 gennaio 2026, 17:58
Rifiuti in centro a Cuneo, il consigliere Boselli: “Situazione che si ripete prima dei festivi”
Il capogruppo degli Indipendenti pubblica le foto e si rivolge alla sindaca Manassero e all’assessore Demichelis per segnalare il disagio
