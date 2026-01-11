SCI ALPINISMO / Matteo Blangero bronzo nella sprint dei Campionati Italiani in Primiero

Nicolò Canclini e Giulia Murada si sono laureati campioni italiani sprint in occasione delle gare disputate in Primiero. Per il carabiniere bormino non ci sono stati rivali sin dalle prime batterie: alle sue spalle la lotta per il podio è stata serrata e il secondo posto è andato al valtellinese delle Fiamme Gialle Erik Canovi, mentre Hermann Debertolis (Fiamme Oro) ha conquistato il bronzo tricolore sulle piste di casa.

In campo femminile Giulia Murada (Esercito) ha confermato il successo del 2025, precedendo la compagna di squadra Alba De Silvestro e la valtellinese Katia Mascherona (Fiamme Gialle). Sesta posizione per la piemontese Ilaria Veronese (Carabinieri).

Per quanto riguarda i titoli giovanili, nella categoria Under 20 a imporsi sono stati Lorenzo Milesi (Fiamme Gialle) e Melissa Bertolina (Fiamme Oro). Milesi ha dominato la semifinale e poi ha controllato la finale; il piemontese Francesco Armando (Tre Rifugi) ha chiuso al 10° posto. Bertolina ha fatto altrettanto vincendo davanti a Silvia Boscacci, mentre Agata Werndorfer (Tre Rifugi) ha concluso al 10° posto.

Nella categoria Under 18 i titoli tricolori sono andati a Gioele Migliorati e Giorgia Pollini. Migliorati ha preceduto Vavassori e il piemontese Matteo Blangero (Tre Rifugi), che conquista così la medaglia di bronzo. In campo femminile Pollini ha avuto la meglio su Marlies Sartori, mentre il bronzo è andato a Teresa Schivalocchi.

Infine, nella categoria Under 16, il successo tricolore è andato a Marco Previsdomini e Giulia Tomasoni. Previsdomini ha fatto il vuoto alle sue spalle, lasciandosi dietro Tomaso Coda Fanetti e Damiano Migliorati. Un pizzico di rammarico per il piemontese Giacomo Barbero (Tre Rifugi), quarto dopo essere stato superato sulla linea del traguardo, pur autore di una prova di grande spessore. Tomasoni ha preceduto le valtellinesi Gioia Pozzi ed Elisa Viviani rispettivamente di 3 e 4 secondi. Da evidenziare anche il quarto posto di Cloe Vesco (Tre Rifugi), alla sua prima gara di sci alpinismo, affrontata con grande determinazione e lucidità: il podio è sfumato per pochissimo, ma il risultato assume un valore ancora più significativo alla luce dell’inesperienza e dell’emozione dell’esordio.