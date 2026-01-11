Volley D/M: i cadetti del Vbc Mondovì conquistano i tre punti contro il Torino NextGen

Sesto successo stagionale per i cadetti del VBC MONDOVI’, che, pur in formazione forzatamente rimaneggiata a causa di alcune pesanti assenze, piegano il Torino Nextgen per 3-1 (25-23,21-25,25-22.25-21). Senza dubbio questa prima gara del 2026 è stata molto intensa e combattuta, fra due compagini che hanno giocato a viso aperto e senza timori, dando vita ad una partita decisamente godibile e di livello tecnico più che buono. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi 3 preziosi punti, salgono a quota 19 punti, confermando la propria settima, a -4 proprio dal Torino Nextgen ed a +4 sul Genola e sul Val Chisone.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, Borsarelli e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Bertano e capitan Bernardi.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi cambiano passo e si portano prima sul 16-12, poi sul 20-17, quindi sul 22-20 ed infine, con Bertano in campo, chiudono in volata 25-23.

Nella seconda frazione i torinesi partono meglio e stanno sempre saldamente avanti nel punteggio (7-4, 13-8, 18-14, 22-19), chiudendo 25-21.

Nel terzo set, con Bertano in campo sin dall’ avvio, sono i monregalesi a dettare il ritmo sin dalle battute iniziali: infatti i ragazzi allenati da Gallia si portano prima sul 7-3, poi sul 14-11, quindi sul 22-19 ed infine chiudono 25-22, mentre entra anche capitan Bertano per rinforzare la seconda linea.

Nella quarta frazione, sempre con Bertano confermato nel sestetto di partenza, vi è equilibrio sino al 9 pari, poi i cadetti monregalesi cambiano passo e vanno via, portandosi prima sul 16-12, poi sul 22-17 ed infine chiudono 25-21, mentre entra nuovamente Bernardi.

Sabato ultima giornata del girone d’andata con i cadetti del VBC MONDOVI’ che saranno impegnati alle ore 19 sul campo del Chisola attualmente terzo: per i monregalesi si tratta di una gara decisamente difficile, ma da affrontare senza timori e con animo leggero.

VBC MONDOVI’ – TORINO NEXTGEN = 3-1 (25-23,21-25,25-22,25-21)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Mastantuoni, Fichera, Borsarelli, Fara, Leandro, Gasco (L1), Bertano, Bernardi (K), Gallia, Monge, Albesano, Kosara, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia