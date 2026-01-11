VOLLEY A1F / Alle 17:00 Gatte in campo per sfidare Firenze. Diop: "Sarà una battaglia" [VIDEO]

Messa in archivio la bella e convincente vittoria con Perugia, per la Honda Cuneo Granda Volley è ora di tornare in campo. Oggi pomeriggio infatti le biancorosse saranno impegnate in trasferta per la diciannovesima giornata.

Dopo due mesi di campionato frenetico, ricco di risultati a sorpresa e continui ribaltoni, a otto giornate dalla fine la Serie A1 Tigotà inizia finalmente a prendere forma: cinque squadre al comando hanno preso il largo, mentre in coda la penultima è a -3 dalla zona salvezza.

Nel mezzo, c'è la Cuneo di Salvagni, una squadra che aveva chiuso il girone di andata in affanno. Ma ora, con l'inizio del ritorno, le Gatte hanno cambiato passo, riprendendo a graffiare: 3 vittorie in 5 giornate, contro Macerata, Monviso e Perugia, e due sole sconfitte, arrivate contro le corazzate Conegliano e Scandicci.

Un ritorno in campo fatto dunque di carattere e spessore, confermato dall’ultimo turno: un netto 3-0 inflitto a Perugia, che ha permesso alle biancorosse di prendersi anche la rivincita dopo il 2-3 subito all’andata.

Una prestazione corale di grande livello, con tutte le Gatte protagoniste e, su tutte, Bintu Diop, MVP del match, autrice a referto di ben 26 punti.

"L'inizio della partita è stato in salita, siamo sempre state in svantaggio, però siamo state brave a tenere il ritmo e a prendere in mano il gioco nei momenti difficili" ha commentato l'opposta cuneese.

"La vittoria con Macerata ci ha sbloccato, eravamo in un periodo negativo. A Perugia abbiamo fatto una delle nostri miglior partite, dobbiamo continuare così".

Grazie a questo successo, le Gatte sono salite all’ottavo posto a quota 20 punti. Una posizione che profuma di tranquillità, anche se mancano ancora otto giornate e il campionato ha già dimostrato tutta la sua imprevedibilità. Ma ora le biancorosse possono guardare oltre la sola salvezza e iniziare a sognare e ad ambire a qualcosa in più, anche se i piedi restano ben ancorati al taraflex.

Diop infatti non si sbilancia: "Dobbiamo vivere il campionato giorno per giorno, scendere in campo e lavorare sodo. A fine stagione tireremo le somme".

Proprio per questo, la prossima giornata sarà fondamentale: oggi pomeriggio le avversarie delle Gatte saranno infatti le Bisontine di Chiavegatti.

Le toscane occupano l’undicesima posizione con 18 punti, due in meno di Cuneo, e arrivano anche loro da un successo importante, il 3-1 conquistato sul campo di Monviso. All’andata erano state le Gatte a imporsi al tie-break. Ora la squadra di Salvagni dovrà vedersela con Knollema e compagne per continuare a coltivare il sogno.

"Andiamo a Firenze con la consapevolezza di quello che sappiamo fare. Quando giochiamo come sappiamo è difficile starci dentro. Loro combatteranno fino alla fine, ma anche noi daremo il massimo" conclude Diop.

Appuntamento quindi a questo pomeriggio per questo match: una sfida fondamentale per mettere gli artigli avanti e tornare a sognare in grande.. Fischio di inizio al Pala Bigmat alle 17:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.