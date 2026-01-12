Borgo San Dalmazzo sfiora i 12.600 abitanti: popolazione in lieve crescita

Sono 12.550 i residenti a Borgo San Dalmazzo al 31 dicembre 2025. Il dato segna una lieve crescita rispetto all’anno precedente e conferma un andamento demografico sostanzialmente stabile, in cui il calo naturale della popolazione continua a essere compensato dai movimenti migratori. Come ogni anno, l’Ufficio Anagrafe ha completato il lavoro di verifica e consolidamento delle posizioni, restituendo una fotografia precisa e aggiornata della comunità borgarina. Cancellati d'ufficio 77 nominativi per irreperibilità accertata: si tratta di persone non più presenti sul territorio che non hanno mai aggiornato la loro posizione anagrafica.



Movimento demografico

Nel corso del 2025 sono stati registrati 84 nuovi nati, mentre i decessi sono stati 129. Il saldo naturale rimane dunque negativo, con una diminuzione di 45 unità, un fenomeno che rispecchia il quadro nazionale caratterizzato da un persistente calo delle nascite e da un progressivo invecchiamento della popolazione.



A compensare questo squilibrio interviene ancora una volta il movimento migratorio. Nel corso dell’anno, infatti, 580 persone hanno scelto di trasferirsi a Borgo San Dalmazzo, provenendo in gran parte da altri comuni italiani e, in misura minore, dall’estero. Le cancellazioni anagrafiche sono state 497, determinando un saldo migratorio positivo di 83 unità, sufficiente a riportare in crescita la popolazione complessiva.



Struttura demografica

La popolazione di Borgo San Dalmazzo presenta una struttura orientata verso le fasce anziane: oltre 3.000 residenti hanno più di 65 anni (circa il 24% del totale), e più della metà di questi supera i 75 anni. La fascia 0–17 anni rappresenta meno del 16% della popolazione. La componente straniera, mediamente più giovane rispetto a quella italiana, contribuisce a mantenere un equilibrio nelle fasce 0–29 anni. Pur non compensando l’invecchiamento complessivo, costituisce un elemento di stabilizzazione demografica.



Popolazione residente

Alla fine del 2025 i residenti risultano essere 12.550, con una distribuzione equilibrata tra uomini (6.174) e donne (6.376). Il tessuto sociale si articola in 5.709 famiglie. La componente straniera continua a rappresentare una parte significativa della comunità: sono 1.290 i cittadini di origine non italiana, pari a circa il 10% della popolazione totale. Le comunità più numerose restano quelle rumena, albanese e marocchina, ma il quadro complessivo è molto variegato, con presenze provenienti da 70 Paesi diversi.



Nel corso del 2025 sono stati celebrati 32 matrimoni a Borgo San Dalmazzo, di cui 10 con rito religioso e 22 con rito civile. Registrata una sola unione civile, mentre sono 10 le convivenze anagrafiche (s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) e 51 le convivenze di fatto, a testimonianza di una realtà sociale dinamica e in evoluzione.



Uno sguardo d’insieme

Borgo San Dalmazzo continua a dimostrarsi un territorio attrattivo: la qualità dei servizi, l’attenzione al benessere delle persone e un buon livello di vivibilità contribuiscono a richiamare nuovi residenti e a mantenere stabile la popolazione. La presenza di una comunità dinamica, diversificata e in evoluzione testimonia la capacità del Comune di rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie, dei giovani e delle persone anziane, consolidando Borgo San Dalmazzo come luogo in cui scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro.