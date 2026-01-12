Bra, grande festa per i nuovi rettori dell’Arciconfraternita della Misericordia

Grande festa per l’Arciconfraternita della Misericordia di Bra, detta anche dei Battuti Neri, che nella solennità dell’Epifania ha celebrato il rito di investitura dei nuovi rettori, durante la Messa presieduta da don Gilberto Garrone, assistente ecclesiastico e spirituale del sodalizio, nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato.

Tanti fedeli hanno partecipato alla liturgia di martedì 6 gennaio, che ha vissuto il momento più suggestivo con la consegna del camice nero ai tre neo confratelli Riccardo Fessia, Veronica Mollo e Giuseppe Testa, mentre un lungo e calorosissimo applauso ha sciolto l’emozione.

Nella sua omelia don Gilberto Garrone ha sottolineato l’esempio della semplicità e umiltà di Giuseppe e di Maria, unito a fede e piena fiducia in Dio, spiegando come debba ispirare ogni forma di servizio nei riguardi del prossimo.

Alla cerimonia hanno assistito, tra gli altri, il sindaco di Bra, Gianni Fogliato e una componente dei Battuti Bianchi, a testimonianza del sentimento di amicizia che lega le due confraternite.

Prima della solenne benedizione, a nome di tutti i confratelli e delle consorelle, il presidente dei Battuti Neri, Roberta Comoglio, ha portato il saluto di benvenuto e gli auguri ai nuovi rettori, in vista dei prossimi appuntamenti di fede.

La storia, iniziata nel lontano 1587, continua…