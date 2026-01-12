Bra, il Caffè letterario di Albedo inaugura il 2026 con le Yavanna

A Bra una serata sul filo di cuore, anima e musica. Il Caffè letterario di Albedo inaugura il 2026 con le Yavanna, band dal volto esclusivamente femminile, ispirata ai romanzi di Tolkien e già finalista della 3ª edizione di X-Factor.

Giovedì 15 gennaio, alle ore 21, le sorelle Racca promettono di far vibrare la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), in una serata arricchita da racconti personali, aneddoti e curiosità, tutti da ascoltare.

Virginia, Letizia e Anita Agata, accompagneranno il pubblico attraverso un percorso narrativo che intreccia generi, storie e sensibilità, rivelando lo spirito autentico che ha reso le Yavanna così speciali.

L’incontro sarà condotto dalla giornalista Silvia Gullino in tandem con Gianni Milanesio e la partecipazione degli amici del Caffè letterario, per una serata che riserverà sorprese e soprattutto un viaggio nel tempo interiore delle Yavanna, che lasceranno in dote al pubblico un piccolo multiverso della loro storia.

Assolutamente da non perdere se volete emozionarvi!