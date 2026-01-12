MoreNews e Radio Alba uniscono competenze e piattaforme media per continuare a innovare l’informazione locale e far crescere la forza degli inserzionisti

Nel panorama dell’editoria provinciale prende forma una nuova iniziativa imprenditoriale ad alto valore strategico: il Gruppo Editoriale MoreNews, editore de LaVocediAlba – TargatoCn, e Radio Alba Edizioni avviano un percorso strutturato di collaborazione che si traduce in una syndication operativa capace di evolvere l’offerta informativa e commerciale sul territorio.

L’accordo nasce da una condivisione di obiettivi territoriali e societari e punta a costruire una piattaforma editoriale integrata, in cui notizia, video, voce e musica convergono in un ecosistema multicanale. La sinergia consentirà di sviluppare nuove soluzioni sia sul piano redazionale, sia nelle produzioni dirette, fino a una proposta commerciale più efficace e misurabile per aziende e istituzioni locali.

La presenza fisica delle sedi di Alba e Cuneo rappresenta un ulteriore asset strategico.

«Disporre di spazi operativi in due poli chiave della provincia – spiegano gli editori – significa poter incontrare lettori, ascoltatori, clienti e stakeholder in modo diretto, ospitare eventi e produzioni, e creare contenuti editoriali in ambienti contemporanei, progettati per una diffusione capillare su video, web, radio e social media».

La syndication con Radio Alba rappresenta il primo passo di un progetto più ampio. «Abbiamo scelto di partire da Radio Alba – spiegano da MoreNews – mantenendo volutamente aperta la struttura ad altri editori provinciali. In un contesto in cui la parola “sinergia” è spesso evocata ma raramente realizzata, questa iniziativa vuole essere concreta, misurabile e orientata a migliorare il prodotto finale per lettori, ascoltatori e clienti. È un modello che stiamo sviluppando anche in altre province dove operiamo, per rafforzare l’editoria locale nei mercati contemporanei».

Per Radio Alba, l’accordo si inserisce in un percorso di crescita già avviato da tempo. «Questa collaborazione – sottolinea Claudio Rosso – è coerente con l’evoluzione della radio che stiamo costruendo da anni. L’integrazione con il mondo dell’editoria online è un completamento naturale della diffusione delle nostre trasmissioni e produzioni. Al centro restano il territorio e i nostri clienti, con una visione che supera i confini tradizionali dei singoli grazie anche alla copertura del Dab su tutto il Piemonte nonché le app di ascolto che portano la radio ad accompagnare le persone in ogni luogo”.