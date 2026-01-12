Quasi 5 milioni di euro per la revisione della funicolare a Mondovì: "Intervento che il Comune da solo non può sostenere"

Quasi cinque milioni di euro. È questa la cifra che servirà per sostenere la revisione ventennale della funicolare di Mondovì, riaperta nel 2011, garantendo il servizio di collegamento tra Breo e Piazza, diventando una vera e propria attrazione turistica.

Riaperta nel 2006 con i nuovi vagoni disegnati dal designer Giorgetto Giugiro, nel 2021 per il collaudo dei primi 15 anni di vita dell’impianto.

Le operazioni di controllo erano durate più di un mese per permettere ai tecnici di intervenire su impianto meccanico, elettrico e circuito, con verifiche e collaudo.

Oltre ai controlli annuali per legge è obbligatorio provvedere anche alla reviione ventennale, una procedura seguita dall'ex Ustif, oggi ANSFISA, Agenzia del Ministero delle infrastrutture e trasporti che si occupa di tutti gli impianti fune e ferroviari.

"Stiamo valutando come procedere - hanno detto il sindaco Luca Robaldo e l'assessore Alberto Rabbia nel corso dell'incontro organizzato a Piazza -. Non è possibile chiedere un mutuo per coprire il costo di questo intervento, dobbiamo appellarci al Governo per ottenere un sostegno economico. Perdere la funicolare sarebbe un danno sia per i servizi che per il turismo della Città e non vogliamo che accada".

Il tema ha tenuto banco anche nel corso degli ultimi consiglio comunali, l'ultimo quello dello scorso dicembre: "Nessun accantonamento sarebbe bastato - aveva evidenziato l'assessore Rabbia -. I costi di 10-12 anni fa non sono quelli che ci troviamo di fronte oggi, ma è un intervento che il comune da solo non può sostenere".

Il Comune spera a questo punto di ottenere un sostegno da parte del Governo. Una vera sfida: perché se è vero che da un lato la funicolare rappresenta un'attrattiva per la Città, il servizio oggi è utilizzato prevalentemente da studenti e turisti.

Il numero di passaggi dei residenti è esiguo, anche in forza dell'orario che, soprattutto nel periodo invernale, non risulta facilmente fruibile rispetto ad altri mezzi di trasporto pubblico, ma la funicolare oggi rappresenta un volano per il turismo cittadino dei due centri storici, che va preservato.